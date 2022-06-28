عبدالله الراكان



كرَّم مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي المخترعين الطبيبين الكويتيين من جامعة الكويت ووزارة الصحة الحائزين براءة اختراع أميركية عن جبيرة طبية تستخدم في العمليات الجراحية.



وقال مدير ادارة الابتكار بالتكليف حمد العفتان: ان المركز سعيد بإصدار شهادة الاختراع وتسليمها لكل من د.عبدالمحسن التركي ومحمد كمال في اختراع مختص بجبيرة الأنف، حيث يقوم المركز برعاية واحتضان الموهوبين في الكويت من خلال استقبال أفكارهم وتمكينهم ومساعدتهم في تحويل فكرتهم لتصبح قابلة للتطبيق من خلال الورش التابعة للمركز والأدوات الموجودة والطابعات ثلاثية الأبعاد.



وذكر العفتان ان المركز اصدر اكثر من 500 شهادة براءة اختراع منها 10% تتعلق بالمجال الطبي، مضيفا انه تم ايضا تطوير 120 اختراعا وفي المرحلة الأخيرة يقوم بتحويل هذه الأفكار إلى منتجات تجارية تباع في الأسواق العالمية، موضحا ان المركز بصدد الانتهاء من عمل النموذج التجريبي للمخترعين الاطباء وسنرى الاختراع الطبي في الأسواق العالمية قريبا ونحن فخورون بإنجازات المخترعين الكويتيين.



وقال استشاري الانف والاذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة في وزارة الصحة د.عبدالمحسن التركي وأستاذ جراحة الفم والوجه والفكين في جامعة الكويت د.محمد كمال إن الاختراع الذي حصلا بموجبه على براءة الاختراع عبارة عن أداة جراحية تستخدم جبيرة تحتوي على تجويف جانبي لضمان عملية التنفس ومنع صعوبة التنفس، حتى لو كان المريض يعاني من اختناق تنفسي اثناء النوم، وكذلك هنالك أنبوب توصيل للأدوية كالمراهم والمضادات الحيوية ويصل مباشرة للحاجز الأنفي من دون ان يضايق المريض او يؤثر على تنفسه عن طريق منافذ أو فتحات التوصيل المتباعدة.



وأكدا انه باستخدام هذه الجبيرة لن تكون هناك اي حاجة لوضع فتائل الأنف التي كانت توضع سابقا وتسبب صعوبة تنفس اثناء وجودها في الانف، وكذلك ما تسببه من ألم شديد عند ازالتها، مشيرين إلى أن من مميزات الاختراع ان المريض يستطيع ان يتنفس من انفه مباشرة من دون اي مشاكل مقارنة بنظام الفتائل القديمة، وايضا انها تسمح بإضافة مواد طبية بشكل مباشر على موقع العملية وعلى الحاجز الأنفي مباشرة من دون أن تعوق عملية التنفس ولا تسبب أي ألم للمريض أثناء وجودها في الأنف أو حتى أثناء سحبها بعد التدخل الجراحي.



وعبر التركي وكمال عن شكرهما البالغ لمركز «صباح الأحمد للموهبة والإبداع» كمركز تابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي على ما يقدمه من دعم وتشجيع للمخترعين في مختلف التخصصات العملية والطبية.