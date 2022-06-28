توجه محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد بأطيب التهاني والتبريكات الى بناته وأبنائه الفائقين من خريجي الثانوية العامة وكل من حالفهم النجاح عموما وأولياء أمورهم من المواطنين والمقيمين في محافظة الأحمدي وعلى امتداد الكويت.



وقال الخالد: التهنئة موصولة ومقرونة بوافر الشكر والتقدير الى وزارة التربية بقطاعاتها المختلفة، والمدير العام ومديري الإدارات وجميع منتسبي الهيئة التدريسية والإدارية والفنية والخدمية بمنطقة الأحمدي التعليمية لجهودهم المشهودة قبل وخلال فترة الدراسة وأداء الامتحانات والتصحيح، حتى إعلان النتائج على النحو المأمول، متمنيا للجميع التوفيق والسداد في مواصلة رسم الصورة المضيئة لمحافظتنا العزيزة والمساهمة في تحقيق المزيد من رفعة شأن وطننا الحبيب في ظل قيادته الحكيمة.