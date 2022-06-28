ينظم الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي بالتعاون مع اتحاد كرة القدم الخميس المقبل حفل ختام مهرجان كرة القدم للصالات - بنات على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بمنطقة صباح السالم برعاية النائب م.أحمد الحمد.



وأقيم المهرجان على مدار 5 أشهر بمشاركة اكثر من 500 طالبة من طالبات المرحلة الابتدائية والمتوسطة وتم اختيار الأفضل من خلال مراكز اكتشاف الموهوبين الـ 6 المتواجدة بالمحافظات المختلفة بانضمام 50 طالبة في كل مركز.

من جانبه، اشار رئيس الاتحاد المدرسي والتعليم العالي فيصل المقصيد الى أن الدولة لم تدخر جهد للاهتمام الكبير بالرياضة المدرسية وأنشطة وفعاليات الاتحاد المدرسي والتعليم العالي.