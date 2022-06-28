هادي العنزي



ضرب فريق كرة اليد بنادي الكويت موعدا ناريا مع نظيره القادسية في الدور نصف النهائي لبطولة الأندية الآسيوية الـ 24 في كرة اليد الأربعاء المقبل، بعدما تفوق على مس كرمان الإيراني 30-17 في المواجهة التي جمعتهما أمس في ختام الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية، ليتأهل ثانيا، فيما تصدر النجمة البحريني المجموعة بعد تعادله مع الوكرة القطري 24-24، ليلتقي العربي القطري الذي حل ثانيا عن المجموعة الأولى 29 الجاري.



جاءت مواجهة الكويت و«كرمان» في اتجاه واحد أغلب فتراتها، حاول الفريق الإيراني مجاراة «العميد» في بداية الشوط الأول، لكن الكفاءة الفنية، والرغبة في الحصول على نقاط المباراة كاملة، رجحت الكفة لفريق المدرب الوطني هيثم الرشيدي، حيث أنهى الشوط الأول 16-11.



وفي الشوط الثاني واصل الكويت أفضليته، وبسط سيطرة كاملة على خصمه، ليضاعف النتيجة 26-13.



وتختتم منافسات البطولة الآسيوية المقامة في مدينة حيدر أباد بالهند بإقامة المباراة النهائية 30 الجاري في مدينة حيدر أباد الهندية، ويتأهل الفائز بالقب إلى كأس العالم للأندية والمزمع إقامتها في أكتوبر المقبل بالسعودية.