هادي العنزي



حصد فريق كرة الطاولة بنادي الفحيحيل كأس التفوق العام لكرة الطاولة عن الموسم الرياضي 2021-2022، بعدما فاز بلقب الدوري في منافسات دوري الشباب تحت 18 سنة، والناشئين تحت 15 سنة، والمركز الثالث في دوري السن العام، فيما جاء ثالثا في دوري الأشبال.

وأقيم حفل ختام الموسم مساء أمس الأول في صالة كرة الطاولة بنادي خيطان، وحضره عضوا مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة نادر بهبهاني، ونايف القحطاني، وعدد من أعضاء مجالس إدارات الأندية المشاركة، وشهد الموسم الماضي مشاركة 15 ناديا في جميع مسابقات الرجال، فيما شاركت 4 أندية في منافسات السيدات.

وتمكن نادي برقان من إحراز لقب الدوري العام لأول مرة في تاريخه، فيما ذهب المركز الأول في الأشبال لنادي الكويت، وفاز بالمركز الأول في مسابقات الفردي مازن حجي لفئة الأشبال (تحت 12 سنة) من نادي الكويت، وخالد الحجرف (الفحيحيل) في الناشئين (تحت 15 سنة)، وأحمد هيثم من نادي السالمية في فئة الشباب (تحت 18 سنة)، فيما ذهب المركز الأول لفئة العمومي إلى محمد حمية من نادي الفحيحيل.



من جانبه، قال مدير الاتحاد أحمد القلاف لـ «الأبناء» اننا نعتز بالتعاون الكبير الذي قدمته الأندية طوال الموسم، وحرصها على المشاركة الفاعلة في مختلف المسابقات، مضيفا ان منتخبنا الوطني سوف يخوض معسكرا تدريبيا في القاهرة مطلع يوليو المقبل، تحضيرا للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستقام في الأردن خلال الفترة من 26-30 يوليو المقبل.