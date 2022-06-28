عبدالعزيز جاسم



أعلن لاعب منتخبنا الوطني ونادي القادسية أحمد الظفيري رحيله عن القادسية بعد مسيرة امتدت 15 عاما مع الأصفر، وذلك بسبب عدم اتفاقه مع إدارة النادي على تجديد التعاقد.



وقال الظفيري على حسابه الشخصي عبر تويتر «لكل بداية نهاية.. انتهى عقدي مع نادي القادسية، حالت الأمور دون وجود اتفاق.. انتهت مسيرة 15 سنة في هذا النادي بحلوها ومرها، أشكر جميع منتسبي هذا الكيان الكبير الذين زاملتهم في مشواري.. وأشكر جماهير القادسية العريقة على الدعم طوال السنوات التي مضت».

ومع إعلان الظفيري قراره، فإن هناك عددا من الأندية ستطلب ضمه بصورة سريعة لما يملكه من إمكانات، حيث ارتبط اسمه في الآونة الأخيرة بانتقاله للغريم التقليدي العربي الذي سبق أن تعاقد في الموسم الماضي مع لاعبين من الأصفر هما سلطان العنزي وسيف الحشان.