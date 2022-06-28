عاد الى البلاد وفد نادي الطموح الكويتي الرياضي، وذلك بعد مشاركته في بطولة العالم السادسة لألعاب القوى لمتلازمة الداون، والتي اقيمت في جمهورية التشيك، وشارك في استقبالهم ممثلو الادارة العامة للطيران المدني سجى الصقران ورهف العتيبي وشوق العتيبي وعبدالله تقي من قسم الزيارات.



من جانبها قالت أمين الصندوق بنادي الطموح ورئيسة الوفد هناء الزواوي، ان مشاركة المنتخب كانت ناجحة، حيث تمكن اللاعب ناصر الهاشمي من إحراز الميدالية البرونزية في سباق 800 متر مشي، لافتة الى ان المنافسات كانت قوية خصوصا بمشاركة عدد من دول أوروبا، وهو ما أكسب لاعبينا المهارة والخبرة.