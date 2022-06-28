من منطلق حرصها على دعم كافة أنواع الرياضات والرياضيين، قامت شركة Ooredoo للاتصالات برعاية بطولة الخليج للدراجات المائية لسباق الهايدرو دراغ والتي استضافها نادي الرياضات البحرية واختتمت منافساتها الجمعة الماضي في منطقة الخيران.



وشهد السباق منافسات قوية لجميع المشاركين من الكويت ودول الخليج، حيث حصد أبطال الكويت فهد الخلفان وعبدالعزيز زينل ذهبيتين وفضيتين في فئتي سوبر ستوك والأوبن على التوالي.



وبينت Ooredoo أن هذه الرعاية تأتي من منطلق ايمان الشركة بأهمية دعم المواهب الرياضية الشابة ودعم الرياضة الكويتية تماشيا مع استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، موضحة أن رعايتها لمثل هذا النوع من الأنشطة الشبابية تؤكد ثقتها الكبيرة بالمواهب الكويتية الشابة والتي تحقق انجازات كبيرة باسم الكويت في جميع المحافل الخليجية والعربية والدولية.



وأعربت الشركة عن فخرها بالشباب الكويتي الذي يسعى لرفع اسم الكويت والمساهمة في الارتقاء بالمستوى الرياضي عن طريق مشاركته في جميع قطاعات الرياضة ومنها رياضة الدراجات المائية التي استطاع من خلالها تحقيق مجموعة من المراكز الأولى عالميا.



وأكدت Ooredoo أنها لن تألو جهدا بدعمها المتواصل للكويت وشبابها ورعايتها لمثل هذا النوع من الفعاليات سعيا لإبراز مواهب الطاقات الشابة الوطنية وتشجيعهم.