1783 مواطناً تزوجوا من أجنبيات.. و699 مواطنة تزوجن من غير كويتي

159 مواطناً تزوجوا آسيويات.. و65 ارتبطوا بمصريات و121 بسوريات

39 مواطنة تزوجن من آسيويين..و23 بمصريين و5 بأفارقة غير عرب

79 مصرياً تزوجوا من آسيويات.. و4 مصريات تزوجن من آسيويين

شهر يناير شهد أعلى عدد حالات زواج للمواطنين من الرجال والنساء



علي إبراهيم

كشفت بيانات رسمية عن أن 785 مواطنا دخلوا في دائرة تعدد الزوجات خلال 2021، من بينهم 709 مواطنين تزوجوا بزوجة ثانية، فيما تزوج 68 كويتيا بـ «الثالثة»، بينما تزوج 8 كويتيين بالزوجة الرابعة.



وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء عن حالات الزواج والطلاق في 2021 أن عدد حالات الزواج المشتملة على عنصر كويتي بلغ 13.804 ألف زيجة من بينها 11.322 ألف حالة زواج بين كويتيين وكويتيات تشكل 82% من حالات زواج المواطنين، بينما تزوج نحو 1783 مواطنا من زوجات غير كويتيات بما نسبته 13% من زيجات الكويتيين، كما تزوجت 699 مواطنة من غير كويتي بما نسبته 5% من زواج الكويتيين.



وسجل شهر يناير 2021 أعلى عدد حالات زواج خلال العام حيث بلغت للزوج الكويتي نحو 1295 حالة، و1197 حالة زواج لزوجة كويتية خلال نفس الشهر.



وسجلت الفئة العمرية من 25 إلى 29 عاما أعلى عدد حالات زواج للزوج الكويتي بواقع 5462 حالة زواج، أما أقل عدد حالات زواج فكان في الفئة العمرية ما بين 15 و19 سنة بواقع 82 حالة زواج، أما للزوجة الكويتية فكانت أعلى عدد حالات زواج في الأعمار ما بين 20 و24 سنة حيث بلغ عدد تلك الحالات نحو 4356 زيجة، أما أدنى عدد حالات زواج فكانت في الفئة العمرية 45 عاما فأكثر بواقع 318 حالة زواج خلال 2021، وكشفت الأرقام عن أن أعلى عدد حالات زواج وفقا للحالة التعليمية بين المواطنين تنحصر في الجامعيين، حيث بلغ نحو 5457 زيجة للمواطنين الرجال، و6380 زيجة للمواطنات.



وعن زيجات 1783 كويتيا من غير كويتية، استحوذت السعوديات على 37% من تلك الزيجات بواقع 664 حالة زواج، يليهم غير محددي الجنسية بواقع 259 حالة زواج، 159 زيجة لكويتي من آسيويات غير عربيات و155 حالة زواج لكويتي من عراقيات، و121 زيجة من سوريات، و65 كويتيا تزوجوا مصريات وكذلك 38 زيجة من لبنانيات و26 زيجة من أوروبيات و12 زيجة من أميركيات.



أما زيجات الكويتيات من غير الكويتيين والبالغة 699 حالة زواج فقد بلغت نسبة الزيجات مع سعوديين منها نحو 46% من الزيجات بواقع 325 زواج كويتية من سعودي، فيما تزوجت 103 مواطنات من غير محددي الجنسية، و39 مواطنة ارتبطن بآسيويين غير عرب و23 مواطنة تزوجن من مصريين و42 ارتبطن بعراقيين و30 تزوجن من سوريين و5 مواطنات تزوجن من أفارقة غير عرب و17 من أوروبيين و11 من أميركيين.



ومن جهة الطلاق، سجل شهر أغسطس أعلى عدد حالات طلاق في 2021 حيث بلغت 623 حالة للزوج الكويتي و184 حالة للزوج غير الكويتي، وحسب فئات العمر كان أعلى عدد حالات طلاق للزوج الكويتي في الفئة العمرية 45 عاما فأكثر بـ 1528 حالة، وأدناها في الفئة العمرية من 15 إلى 19 سنة وبلغت 6 حالات طلاق، وبلغ أعلى عدد حالات طلاق حسب فئات عمر الزوجة الكويتية في الفئة العمرية 25-29 حيث بلغت 1409 حالات، أما أدناها في الفئة العمرية 15 إلى 19 فبلغت 76 حالة في 2021.



ووفقا للحالة التعليمية فقد تبين أن المستوى الجامعي كانت به أعلى حالات طلاق للزوج الكويتي وللزوجة الكويتية حيث كانت للزوج الكويتي 1834 حالة و2354 حالة للزوجة الكويتية في 2021. وبين الكويتيين جاء عدد حالات الطلاق الأولى الرجعية 3744 حالة في 2021، أما الثانية الرجعية فبلغ عددها 539 حالة طلاق، والأولى البائنة سجلت 1596 حالة طلاق، والثانية البائنة 113 حالة طلاق أما الثالثة البائنة بينونة كبرى فبلغت 213 حالة طلاق.



أما الزوج غير الكويتي فبلغ عدد حالات الطلاق الأولى الرجعية 885 حالة طلاق، أما الثانية الرجعية فبلغت 147 حالة، والأولى البائنة فسجلت 687 حالة طلاق، والثانية البائنة 49 حالة طلاق، أما الثالثة البائنة بينونة كبرى فبلغت 68 حالة طلاق.



السوريون أكثر الوافدين زواجاً في الكويت



عن الوافدين الأكثر تسجيلا لحالات زواج في الكويت خلال 2021، جاء السوريون كأكثر الوافدين زواجا في البلاد بواقع 1569 حالة زواج من بينها 840 حالة زواج لسوريات، 608 حالات منها بين سوري وسورية، و121 حالة بين سورية وكويتي و23 زيجة بين سورية ومصري، وحل ثانيا السعوديون بـ 1263 حالة زواج من بينها 797 لسعوديات تتضمن 664 حالة بين كويتي وسعودية و107 زيجات بين سعودية وسعودي و17 زيجة من غير محددي الجنسية، بالإضافة إلى 466 زيجة لسعودي تتضمن 325 من كويتيات.



وجاء ثالثا الآسيويون غير العرب بواقع 1049 حالة زواج منها 632 حالة زواج لآسيويات من بينها 328 حالة زواج بين بني جلدتهم، و159 حالة زواج لكويتيين من آسيويات، و79 حالة زواج بين آسيويات ومصريين، و4 زيجات بين مصريات وآسيويين، و39 حالة زواج لآسيويين من كويتيات.