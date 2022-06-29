أقامت جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية حفل تكريم المتطوعين في دورتها العشرين 2020 تحت رعاية رئيسة مجلس إدارة فو (شركة غير ربحية حاضنة للمواهب الشبابية) الشيخة عهود سالم العلي، وبحضور رئيسة مجلس أمناء جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية الشيخة عايدة سالم العلي، وذلك يوم أمس الأول في رحاب معرض مسيرة الجائزة المقام في قصر بيان العامر.



وبهذه المناسبة الميمونة، أشادت رئيسة مجلس الأمناء الشيخة عايدة سالم العلي بالمتطوعين في الجائزة، مؤكدة أن العمل التطوعي ركن مكين من أركان نجاحات الجائزة، وعبرت عن خالص شكرها وتقديرها لما بذلوه من جهود كان لها كبير الأثر في تحقيق أهدافها على جميع المستويات الوطنية والعربية والعالمية.



من جانبها، قالت الشيخة عهود سالم العلي في تصريح لها إن جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية متفردة بأعمالها وإنجازاتها التنموية، ونجحت في إعداد الجيل لما يحصل من تطور في التقنيات المعاصرة، معتمدة على جهود المتطوعين من أبناء الكويت وسائر الدول العربية، وهؤلاء المتطوعون موضع تقدير وإشادة، ويستحقون الشكر والثناء لما قدموا من أعمال كثيرة عبر مسيرة الجائزة الزاخرة بالإنجازات التي تدعو للفخر والاعتزاز، فالرقمية الذي رسختها الجائزة هي طريق الناجحين من المبدعين والمبتكرين. ووجهت الشيخة عهود السالم شكرها إلى الشيخة عايدة سالم العلي وأعضاء اللجنة المنظمة العليا والمتطوعين لما تميزوا به من صدق العطاء وإخلاص الإنجاز والعمل على رفعة الكويت وتقدمها، وأعربت عن أملها للجائزة بمزيد من التميز والتألق. وفي فقرة التكريم، نال أعضاء اللجنة المنظمة العليا وأعضاء مجلس تحكيم جائزة المعلوماتية وأعضاء لجنة التأهيل ومسابقة شفت الكويت وشركة فو المتعاونة مع الجائزة في إعداد معرض (منجزات مسيرة الجائزة) شهادات تقدير لجهودهم الصادقة وتثمينا لما بذلوا من وقت وفكر، كما نال المتطوعون منهم لمدة 15 عاما قلادة العمل التطوعي الذهبية، والمتطوعون لمدة 9 أعوام الميدالية الذهبية، والمتطوعون لمدة ستة أعوام الميدالية الفضية.



وفي الختام، توجهت الشيخة عايدة السالم بالشكر إلى الشيخة عهود سالم العلي لرعايتها الكريمة لهذا الحفل، متمنية لها التوفيق والسداد.