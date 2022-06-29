رشيد الفعم



فيما قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن حل مجلس الأمة حق دستوري لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وان مجلس الأمة قائم وحصانة النواب قائمة حتى يصدر مرسوم الحل، أكد مصدر حكومي لـ «الأنباء» أن جميع الخيارات فيما يتعلق بحضور جلسة الميزانيات وفض دور الانعقاد وتبعاتها تدرس، وسترفع إلى القيادة السياسية لاتخاذ اللازم وقد يكون تشكيل حكومة جديدة هو الأقرب.

وبين الغانم على حسابه الشخصي بوسائل التواصل الاجتماعي، انه «على رئيس وأعضاء المجلس القيام بأعمالهم البرلمانية حتى يصدر مرسوم الحل الذي يجب أن تسبقه بعض الإجراءات مثلما تفضل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في خطابه، موضحا أن الحل حق دستوري لصاحب السمو الأمير وهذه ليست أول ولا آخر مرة يمارس فيها هذا الحق متى ما رآه مناسبا وفي الصالح العام.

وأوضح الغانم أن الأمور طيبة ويجب على الجميع من الآن أن يقوم بدوره ومسؤولياته إلى آخر ثانية، حتى يصدر مرسوم الحل، والذي تسبقه إجراءات منها تشكيل حكومة جديدة ترفع مشروع مرسوم الحل، موضحا أن «كل الأمور قائمة ومستمرة، فاللجان عملها مستمر وتجتمع وترفع تقارير».