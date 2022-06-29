ليلى الشافعي



عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر، اجتماعه أمس الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة د.فؤاد عبدالله العمر.



وأوضح مدير عام الهيئة بالإنابة م.حمد البرجس في بيان صحافي بهذه المناسبة أن المجلس ناقش بنود جدول الأعمال واطلع على بيان بشأن ما تم تنفيذه من القرارات السابقة لمجلس الإدارة في المجالات المختلفة. وكشف البرجس عن أن المجلس ناقش تقريرا عن أداء استثمارات الهيئة خلال الربع الأول من العام 2022، وذلك بعد العرض على لجنة تنمية أموال القصر بجلستها الثالثة لعام 2022 والتي انعقدت في مايو الماضي، مضيفا أن المجلس ناقش أيضا التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية ومن عدة لجان أهمها تنمية الأثلاث الخيرية والتدقيق، وبحث توصية لجنة التدقيق بشأن تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2020/2021 وردود الهيئة عليها.



وشدد على أن الهيئة ومن خلال توجيهات مجلس إداراتها ولجانها المتخصصة وأعمال إدارتها التنفيذية تتابع وبشكل دوري تقارير الجهات الرقابية وتحرص على التواصل الفعال مع مختلف الجهات، وذلك في إطار حرص إدارتها على تطبيق معايير السلامة والشفافية في أعمالها.



وأضاف ان الهيئة نجحت وبفضل توجيهات مجلس إدارتها ولجانها المتخصصة وجهود إدارتها التنفيذية في مواصلة تطوير خدماتها وتحسين أدائها في مختلف المجالات، لاسيما أداءها المالي والاستثماري، مشيرا إلى أن الهيئة تستهدف بالمقام الأول تعزيز سلامة ومتانة مركزها المالي وسياستها الاستثمارية والسعي لتحقيق أعلى العوائد الممكنة لصالح المشمولين برعايتها، في ضوء الضوابط التي تتناسب وخصوصية وضع الهيئة وطبيعة عملها. وثمن مجلس إدارة الهيئة جهود المدير العام بالإنابة، وكل العاملين بالهيئة لتحقيق الرسالة النبيلة لخدمة القصر والمشمولين برعاية الهيئة في ظل الرعاية السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء.