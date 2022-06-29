استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق في مكتبه بعد ظهر أمس سفير اليابان لدى الكويت مورينو ياسوناري، يرافقه المستشار في السفارة اليابانية تاكيشي أوتا.



وتناول اللقاء أحاديث ودية حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.



كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين جريدة «الأنباء» والسفارة اليابانية، فيما يخدم مصلحة البلدين الصديقين، وذلك إيمانا بأهمية دور الإعلام في تسليط الضوء على القضايا المشتركة.



حضر اللقاء نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد، ومدير التحرير الزميل محمد بسام الحسيني.