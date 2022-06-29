أسامة دياب



تلتقي كتلة أليزي الوطنية لتكنولوجيا علوم الحياة ـ ALISEI Cluster ـ لأول مرة بقادة الصحة والأعمال في الكويت، مما يفتح الأبواب أمام التبادلات والمشاريع في قطاع علوم الحياة.



تمت دعوة ماسيميليانو بوجيتي، الرئيس المنتخب حديثا لكتلة أليزي الوطنية لتكنولوجيا علوم الحياة ـ والرئيس الحالي لاتحاد صناعات المعدات الطبية Confindustria Medical Devices ـ من قبل سفير إيطاليا في الكويت كارلو بالدوتشي، وسيجري بوجيتي سلسلة من الاجتماعات المؤسسية ابتداء من اليوم مع قادة المؤسسات ورجال الأعمال في البلاد، بما في ذلك وزير الصحة د.خالد السعيد ورئيس غرفة التجارة والصناعة محمد الصقر.



من بين الموضوعات المخطط لها خلال الزيارة سيكون البحث والابتكار في نظام علوم الحياة ونقل التكنولوجيا محوريا، وهو موضوع مهم للكتلة، والذي يقع أيضا ضمن أولويات أجندة الحكومة للخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (PNRR). خطوة إلى الأمام لقطاع علوم الحياة الإيطالي، بهدف استئناف الحوار الذي تم إنشاؤه بحكمة في العقود الماضية وعلى أمل أن تفتح هذه الاجتماعات الأبواب أمام المشاريع الاستراتيجية المستقبلية للقطاع وتفعيل أوجه التآزر وتوليد تعاون طويل الأمد بين قادة البلدين.



من جهته، قال ماسيميليانو بوجيتي: بصفتي الرئيس المنتخب حديثا لكتلة أليزي ـ Alisei Cluster ـ تمثل هذه الزيارة الأولى من سلسلة طويلة من الاجتماعات عبر الحدود والتي تعد جزءا من مشروع أكبر نعتزم تنفيذه خلال فترة ولايتي، مضيفا: أنا متأكد من أن الاجتماعات التي تنتظرني في الكويت ستكون فرصة لتعزيز قيمة البحث وقطاع علوم الحياة الإيطالي في الشرق الأوسط والعالم.



من جانبه، أكد السفير الإيطالي كارلو بالدوتشي أن الديناميات الإيجابية للغاية للعلاقات بين إيطاليا والكويت اقترحت أن نبحث فرص تطوير أوجه التآزر المهمة في قطاعي البحث والابتكار وكذلك التحقق من أوجه التعاون الاستراتيجي الممكنة لتعزيز قطاع علوم الحياة في الكويت وفي منطقة الخليج بأكملها، وتابع: تشير العلاقات بين البلدين، حتى في فترة العامين الأخيرين الصعبين بسبب الوباء، إلى اتجاه نمو ثابت ومعزز بالفعل للنمو، وبناء على هذه البيانات الإيجابية للغاية نعمل لتطوير أفضل فرص التعاون بين إيطاليا والكويت.