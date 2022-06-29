قال رئيس «زكاة كيفان» التابعة لقطاع البرامـــج والمشـــاريع بجمعية النجاة الخيرية عود الخميس إن الأضحية سُنة مؤكدة مع الاستطاعة، مبينا أن مشروع الأضاحي يدخل الفسحة والسرور على آلاف الفقراء حول العالم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تشهدها دول العالم أجمع. وأضاف الخميس: ننفذ مشروع الأضاحي داخل الكويت وخارجها، وذلك وفقا لرغبات المتبرعين، موضحا أن «زكاة كيفان» تحرص على تنفيذ مشروع الأضاحي بالداخل، ولدينا قائمة بأسماء الأسر المستفيدة من المشروع داخل الكويت حيث تستفيد منه الأسر المتعففة وأسر الأيتام والأرامل وذوي الدخل الضعيف وغيرهم من الشرائح المستحقة.