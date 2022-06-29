بحث مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة د.صقر الملا آلية التعاون بين الهيئة متمثلة في قطاع الرياضة التنافسية واللجنة الاولمبية الكويتية خلال المرحلة المقبلة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الملا مع رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية عضو اللجنة الاولمبية.



وقال الملا إن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات ستعقدها الهيئة مع مسؤولي اللجنة الأولمبية الكويتية خلال الفترة المقبلة لوضع وتحديد آلية التعاون لدعم الشباب الرياضي في الاندية والاتحادات في جميع الالعاب كخطوة اولى لرفع المستوى الفني والبدني للاعبين وزيادة خبرتهم لتمثيل الكويت خارجيا بالشكل المناسب بتوفير وتسخير كافة الامكانات سواء المادية والبنية التحتية والمنشآت اللازمة، بجانب دخول عملية التفرعات حيز التنفيذ بصورة أوسع واشمل من اجل تطبيق الاحتراف الكامل الذي يعد هدفا اساسيا للارتقاء بالمنظومة الرياضية.



واضاف ان هناك تعاونا مثمرا مع رئيس واعضاء اللجنة الاولمبية الكويتية والاندية والاتحادات من خلال دعم كافة خطوات الهيئة للنهوض بالأنشطة الرياضية.