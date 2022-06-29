عبدالعزيز جاسم



تعقد في السابعة مساء اليوم الجمعية العمومية لنادي القادسية اجتماعا لاعتماد وتزكية أسماء قائمة «الجميع» بعد إلغاء الانتخابات التي كانت مقررة غدا وذلك نظرا لعدم وجود أي منافس للقائمة التي تولت إدارة النادي منذ 1997 ولم تتغير كمسمى رغم تغير الأعضاء طوال السنوات الماضية.



وستكون القائمة برئاسة الرئيس الحالي للنادي الشيخ خالد الفهد، وتضم كلا من : الشيخ فهد طلال الفهد، وحسن أبوالحسن، وحمد الياسين، ورفاعي الديحاني، ومحمد رضا معرفي، وعدنان بوحمد، وهاني الملا، وحسين القبندي، ووليد الكندري وحمد البسام الذي يعتبر الوافد الجديد بدلا من عمه عبدالعزيز البسام، على أن تكون مدة المجلس 4 سنوات.