مبارك الخالدي



جددت ادارة النادي العربي تعاقدها مع النجم سيف الحشان رسميا في إطار استعدادات إدارة النادي لخوض منافسات الموسم المقبل.

وعلمت «الأنباء» ان التجديد مع الحشان تم لمدة موسمين بعد المستوى المميز الذي قدمه اللاعب مع الأخضر الموسم الماضي.



وفي جانب آخر، تابع الجهاز الإداري الحالة الصحية للمحترف الليبي محمد الصولة الذي تعرض لوعكة صحية في بلاده بعد عودته مع منتخب بلاده من غينيا، حيث تردد ان الوعكة شخصت بالملاريا. ويقضي الصولة فترة علاج في بلاده.



الجدير بالذكر ان ادارة النادي حددت 20 الجاري موعدا لتجمع الفريق قبل السفر الى معسكر خارجي تحضيرا لخوض منافسات الموسم المقبل والذي سينطلق في 25 اغسطس فضلا عن مواجهة فريق السيب العماني في سبتمبر المقبل ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي.



من جانب آخر، عززت إدارة نادي الكويت صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالتعاقد رسميا مع اللاعب العماني الدولي ارشد العلوي.

ويعتبر العلوي من افضل لاعبي الجيل الحالي على صعيد منتخب عمان، اذ يجيد اللاعب البالغ من العمر 22 عاما اللعب في وسط الملعب.



يذكر ان ادارة النادي استعادت خدمات المدرب الكرواتي رادان بعد التعاقد معه مؤخرا خلفا للتونسي نبيل معلول، ومن المقرر ان يصل المدرب الى البلاد الأيام القليلة المقبلة للبدء في وضع البرنامج الإعدادي للأبيض تحضيرا لخوض منافسات الموسم الجديد، والذي يستهله بتجمع قصير في البلاد قبل المغادرة الى معسكر خارجي.