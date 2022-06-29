عاد إلى البلاد قادما من بلجيكا، وفد المنتخب الوطني للزوارق السريعة المتوج وعبر البطل العالمي بدر الدوسري قائد الزورق الكويتي (كويت B24) ومساعده محمد العيسائي ببطولة العالم للجولة الثانية للموسم الحالي 2022، والتي نظمها الاتحاد الدولي للزوارق السريعة UIM في مدينة أوستند الساحلية ببلجيكا.



وقد أقيم استقبال حافل للوفد تقدمه أمين السر العام في النادي البحري الرياضي الكويتي خالد الفودري ورئيس اللجنة الفنية في لجنة الزوارق السريعة في النادي محمد بركات وجمع من الأهالي.



وأشاد الفودري بالإنجاز العالمي الكبير للمنتخب وما حققه الدوسري ومساعده العيسائي في الفوز ببطولة بلجيكا وسط مشاركة دولية واسعة ومنافسات قوية، وفي ظل ظرف صعب للغاية عقب حادث الانقلاب لزورق الدوسري في السباق الثاني من الجولة في الوقت الذي سبق أن حقق المركز الأول وبكل جدارة واستحقاق في السباق الأول.