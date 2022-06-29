هادي العنزي



يشهد الدور نصف النهائي لبطولة الأندية الآسيوية الـ24 لكرة اليد والمقامة حاليا في مدينة حيدر آباد الهندية في الـ 3:30 عصر اليوم قمة كويتية خالصة تجمع بين الكويت والقادسية، فيما يصطدم العربي القطري بنظيره النجمة البحريني في المواجهة الأخرى.



كما تقام مساء اليوم مباريات تحديد المراكز من الخامس حتى الثامن، حيث يلتقي النور السعودي مع مس كيرمان الايراني، والوكرة القطري مع تي سبورت الهندي.

وتختتم البطولة غدا بمواجهتين، حيث يلتقي الخاسران في الدور نصف النهائي لتحديد صاحب المركز الثالث، ويتبعها مواجهة القمة على اللقب الآسيوي.



وتحمل مواجهة الكويت والقادسية طابعا محليا، ورغم أفضلية الكويت في المواجهات المحلية (5-0)، إلا أن كل تلك النتائج أصبحت تاريخا فقط بالنسبة للاعبي الأصفر، ويسعى المدرب الوطني وليد فيروز لقلب التوقعات، متسلحا بعدد من اللاعبين على رأسهم المحترف التونسي خالد الحاج، والحارس المغربي العملاق ياسين الإدريسي.



على الجهة الأخرى، يأمل «العميد» إثبات جدارته الفنية، وتعويض خسارة اللقب الخليجي بلقب آسيوي، معتمدا على الكوبي بيدرو فالديز، والبرتغاليين اليكس بورغس وآنخل هيرنانديز.