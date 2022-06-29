مبارك الخالدي



عادت الى البلاد في وقت متأخر من مساء اول من امس بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم للناشئين قادمة من الأردن، بعد انتهاء مشاركته في بطولة غرب آسيا التاسعة المقامة حاليا في مدينة العقبة وخرج من الدور الاول.



ومن المقرر أن يضع الجهازان الفني والاداري التقريرين الخاصين بمشاركة المنتخب في البطولة أمام اللجنة الفنية باتحاد الكرة لتقييم المردود الفني للمشاركة والسلبيات التي واجهت الأزرق في رحلته.



وعلمت «الأنباء» ان ازرق الناشئين سيعود الى التجمع والتدريبات مجددا عقب اجازة عيد الأضحى استعدادا لخوض الاستحقاقات المقبلة.