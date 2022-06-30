علي إبراهيم



أصدر مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة سليمان الفهد تعليمات بإعفاء منتجات حديد إحدى الشركات الإماراتية من الضريبة الجمركية وفقا لشروط إعفاء المنتجات الخليجية الوطنية من الضريبة الجمركية، وعدم اعتبار مدينة أبوظبي الصناعية (منطقة حرة). جاء ذلك في تعليمات حملت رقم 54 لسنة 2022 بشأن إعفاء منتجات إحدى شركات الحديد الإماراتية، ويقع الموقع الجغرافي في مدينة أبوظبي الصناعية التابعة للمؤسسات العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من الضريبة الجمركية وعدم اعتبار مدينة أبوظبي الصناعية (منطقة حرة). وصدر قرار الجمارك بعد خطاب من وزارة الاقتصاد بالإمارات والمتضمن ان الموقع الجغرافي لشركة الحديد والذي يقع في مدينة أبوظبي الصناعية التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بأبوظبي، وان وزارة الاقتصاد بالإمارات تؤكد ان مدينة أبوظبي الصناعية لا تعتبر منطقة حرة ولا تعامل معاملة خاصة مختلفة عن بقية الدولة، وان الشركة لا تقع ضمن المناطق الحرة وصدرت لها رخصة صناعية من الجهة المعنية وتستوفي اشتراطات المنتج الوطني الإماراتي.



وتضمن خطاب وزارة الاقتصاد الإماراتية ان الشركة والتي تصدر منتجاتها الى الكويت تتعرض لرسوم جمركية رغم استيفائها للاشتراطات المطلوبة للإعفاء الجمركي، حيث انه وبالإشارة الى الموقع الجغرافي لشركة حديد الإمارات والذي يقع في مدينة أبوظبي الصناعية التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في أبوظبي، فإن وزارة الاقتصاد تؤكد ان مدينة أبوظبي الصناعية لا تعتبر منطقة حرة ولا تعامل معاملة خاصة مختلفة عن بقية الدولة، كما تصدر للشركات والمصانع القائمة فيها رخص صناعية وتجارية من السلطات المعنية بموجب القوانين السارية في الدولة.