أسامة أبوالسعود



أصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الشيخ نواف سعود الصباح قرارا بصرف المكافأة التشجيعية عن السنة المالية 2021 /2022 للعاملين والموظفين في المؤسسة فيما عدا المدراء ومن في مستواهم، على أن يكون الصرف للمستحقين اعتبارا من يوم 5/7/2022 دون انتظار الإجراءات الخاصة بالمدراء التي قد تؤخر الصرف.



وبهذه المناسبة، بارك الأمين المالي لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عبدالله حماد الرباح قرار الشيخ نواف سعود الصباح، مطالبا بضرورة شمول العاملين في «عمليات الخفجي المشتركة» بالميزة نفسها أسوة بزملائهم العاملين في المكتب الرئيسي والوفرة المشتركة وباقي موظفي القطاع النفطي.