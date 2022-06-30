التوصيات تتضمن إطلاق 6 مسابقات سنوية للابتكار وريادة الأعمال تحمل أسماء قادة دول الخليج

إنشاء منصة ذكاء اصطناعي توفر معلومات للمبتكرين والطلبة وأصحاب المشاريع والمستثمرين



أعلنت د.هنادي مبارك المباركي رئيسة المؤتمر الافتراضي الخليجي الثالث لدعم منظومة الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، والمؤسسة لشركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية، والمستشارة في التنويع الاقتصادي والابتكار، عن التوصيات النهائية للمؤتمر والتي تصبو الى الارتقاء بالمنظومة الخليجية للابتكار وريادة الأعمال.



وتأتي هذه التوصيات في أعقاب اختتام المؤتمر الافتراضي الخليجي الثالث لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال لعام 2022، والذي عقد خلال الفترة من 5 الى 7 الجاري، وذلك بمشاركات خليجية متميزة من المخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال والإعلاميين تفوق 360 خبيرا. وفيما يلي 12 توصية نهائية للمؤتمر:



1 - انطلاق 6 مسابقات سنوية تتزامن مع الاحتفالات العالمية للابتكار وريادة الأعمال تحمل أسماء القادة الخليجيين.



2 - إنشاء بنك معلومات يقوم بربط قواعد البيانات العالمية والخليجية والإقليمية التي تعنى بالابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا.



3 - إنشاء منصة الذكاء الاصطناعي لتوفير البيانات والمعلومات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجيا لرواد الأعمال والمبتكرين والطلبة وأصحاب المشاريع والمستثمرين.



4 - إنشاء منصة الاستشارات الخليجية المجانية التي تقدم خدمات استشارية تضاهي جودة المكاتب الاستشارية عبر تطوع الخليجيين المتخصصين في كل المجالات والقطاعات.



5 - إنشاء برنامج مسرعة الأعمال الخليجية الافتراضية لتقدم برامج قصيرة المدى وطويلة الأجل للخليجيين على مدار العام بالتعاون مع أكبر المستشارين العالميين والخليجيين وربط المسرعة الخليجية بمسرعات الأعمال الخليجية والعالمية.



6 - تعزيز وتسريع تطوير المنظومة التعليمية عبر تطبيق استراتيجيات الابتكار في المنظومة التعليمية باستخدام المناهج والبرامج التدريبية التي تعنى بالابتكار والاختراع والملكية الفكرية على المستوى المحلي والخليجي والحكومي.



7 - تطوير وإنشاء بنك للمبادرات يشتمل على المعلومات والبيانات الأساسية الخاصة بالابتكارات والاختراعات على المستوى المحلي والخليجي والإقليمية باستخدام آخر التطبيقات في مجال النمذجة.



8 - تأسيس مكاتب نقل التكنولوجيا في المؤسسات البحثية والجامعات لدعم وتسويق الاختراعات والتكنولوجيات الجديدة لما لها من قيمة مضافة في زيادة عدد براءات الاختراع والملكية الفكرية.



9 - إنشاء حاضنة رقمية خليجية تضم جميع القطاعات الرقمية والتكنولوجية والبنوك الرقمية.



10 - تعزيز دور الإعلام في دعم الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي من خلال البرامج الإعلامية الخليجية المشتركة وإبراز المبتكرين والمخترعين ورواد الأعمال الناجحين.



11 - تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول الخليجية لتبادل الخبرات والتجارب لتطوير المخرجات الابتكارية، لاسيما الملكية الفكرية وريادة الأعمال والخدمات الابتكارية والثقافية.



12 - استثمار رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في بناء البنية التحتية للتحول الرقمي.