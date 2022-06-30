أكد بنك بوبيان مواصلته دعم الحملة التوعوية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت للعام الثاني على التوالي، وذلك في إطار حرص البنك على رفع مستوى الوعي المصرفي لدى العملاء ونشر الثقافة المالية لدى أوسع شريحة من المجتمع.



وقال مدير إدارة الشكاوى وحماية العملاء في بنك بوبيان محمد العوضي خلال المقابلة الخاصة التي أجراها في ديوانية الياقوت والأنصاري عبر إذاعة 360 اف ام: إن الهدف من الحملة نشر وتعزيز الثقافة المالية والمصرفية في المجتمع، وأن يكون العملاء على دراية بالمخاطر التي يمكن أن تحيط بهم بجانب ضرورة زيادة نشر الوعي والتثقيف المالي في المجتمع من خلال فهم العملاء لحقوقهم ووجباتهم اتجاه القطاع المصرفي والمالي بشكل عام.



وأوضح العوضي أن التعاون في هذه الحملة بدأ منذ سنتين بين بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، حيث ان هناك عاملا مشتركا للطرفين وهو كيفية حماية العميل، بالإضافة إلى تجنب البنك بعض المخاطر الإضافية وبالتالي الهدف مشترك بين الطرفين ونجاح التطبيق يعتبر نجاحا للطرفين.



وحول المبادئ العامة للتعامل مع العملاء، أشار العوضي الى أن دليل حماية العملاء يتضمن عشرة مبادئ أساسية، من ضمنها المعاملة بعدل وشفافية بين العملاء والإفصاح في الخدمات والمنتجات التي يطرحها البنك للعملاء والتوعية والتثقيف المالي، وهنا يأتي دورنا ضمن حملة «لنكن على دراية» للتوعية والتثقيف المالي لعملائنا وحمايتهم ضد الاحتيال المالي بجانب السلوك المهني للموظفين وحماية خصوصية وسرية المعلومات ومعالجة شكاوى وتظلمات العملاء والتنافسية وهي ما نراه بشكل واضح في الفترة الأخيرة من خلال تنافس البنوك في تقديم الخدمات والمنتجات المتطورة.



وأشار العوضي الى ان بنك بوبيان حريص على التواصل مع عملائه من خلال عدة قنوات وتحذيرهم من الاحتيال الإلكتروني وكيفية حماية البطاقات المصرفية والائتمانية بجانب البيانات الشخصية للعميل واستخدامها بشكل آمن ومدى مسؤولية العميل في الحفاظ على تلك البيانات وعدم مشاركتها مع جهات غير معروفة.