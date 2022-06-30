108 آلاف تراجعاً في أعداد المقيمين ممن يحملون ثانوية عامة فما دون

تزايد أعداد الوافدين الجامعيين ومن يحملون مؤهلات أعلى بـ 19.6 ألفاً



علي إبراهيم



سجلت رواتب المواطنين والمقيمين في الكويت زيادات متفاوتة بنهاية الربع الاول من 2022 حيث ارتفع متوسط الراتب الشهري للمواطن إلى 1504 دنانير على أساس سنوي، بينما سجل متوسط راتب الوافد 342 دينارا.



وتفصيليا، ارتفع متوسط رواتب المواطنين بما قيمته 25 دينارا بنهاية مارس 2022، إذ بلغ نحو 1504 دنانير مقارنة بـ 1479 دينارا في نهاية مارس 2021.



وسجلت الزيادة في رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص ما يفوق 4 أضعاف العاملين بالقطاع الحكومي بواقع 65 دينارا للعاملين في القطاع الأول و14 دينارا لـ «الحكومي»، إذ بلغ متوسط راتب المواطن في القطاع الحكومي بنهاية مارس 2022 نحو 1548 دينارا، مقارنة بـ 1534 دينارا بنهاية مارس 2021، فيما بلغ متوسط راتب المواطن في القطاع الخاص 1286 دينارا شهريا بنهاية مارس الماضي مقارنة بـ 1221 دينارا بنهاية مارس 2022.



ولجهة غير الكويتيين فقد ارتفع متوسط رواتبهم خلال الفترة من نهاية مارس 2021 إلى نهاية مارس 2022 بواقع 18 دينارا ليزيد من 324 إلى 342 دينارا شهريا، وسجل الوافدون العاملون في القطاع الحكومي زيادة في متوسط راتبهم الشهري بنحو 19 دينار ليصبح 741 دينارا شهريا مقارنة بـ 722 دينارا في نهاية مارس 2021، بينما سجل الوافدون العاملون في القطاع الخاص زيادة في متوسط رواتبهم الشهرية بواقع 17 دينارا لتصبح 321 دينارا بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 304 دنانير متوسط رواتبهم بنهاية مارس 2021.



وفي سياق متصل، أظهرت بيانات سوق العمل تراجع أعداد الوافدين ممن يحملون شهادات ثانوية عامة وما دون بنحو 8.5% بما عدده 108 آلاف وافد ووافدة، خلال 12 شهرا، إذ بلغ عددهم بنهاية مارس الماضي 1.177 مليون وافد ووافدة، مقارنة مع 1.28 مليون في نهاية مارس 2021.



ولجهة المقيمين ممن يحملون ثانوية عامة أو ما يعادلها فقد تراجعت أعدادهم بـ 9.4% بما عددهم 33.65 ألف مقيم ومقيمة ليصبح عددهم 322.76 في مارس الماضي مقارنة مع 356.4 بنهاية مارس 2021، وتراجعت أعداد من يحملون الشهادة المتوسطة بنحو 7% بما عدده 54.9 ألف وافد ووافدة لينخفض عددهم من 772.15 في نهاية مارس 2021 إلى 717.23 عن الفترة ذاتها من 2022.



أما الوافدون الحاصلون على مؤهل ابتدائية فقد تراجعت أعدادهم بـ 20.6 ألف شخص بما نسبته نحو 14% ليصبح عددهم بنهاية مارس 2022 نحو 129.9 ألف وافد ووافدة مقارنة مع 150.57 ألف وافد ووافدة بنهاية مارس 2021.



وارتفعت أعداد الوافدين ممن يحملون شهادة جامعية وما فوق الجامعية بـ 19.6 ألف وافد ووافدة، إذ بلغت أعدادهم بنهاية مارس 2021 نحو 209.48 آلاف وافد ووافدة من بينهم 197.37 جامعيين و12.1 ألفا فوق الجامعي، قياسا إلى 229.1 ألف وافد ووافدة بنهاية مارس 2022 من بينهم 214.85 ألفا جامعيون، و14.24 فوق الجامعيين.