السماح بإقامة مواقف السيارات الذكية بعد موافقة قوة الإطفاء العام

استغلال السرداب والدورين الأول والثاني كمواقف سيارات في المستشفيات الخاصة



بداح العنزي



انتهت البلدية من إعداد دراسة تتضمن الاشتراطات والمواصفات الفنية لمواقف السيارات لجميع المناطق.



وقد حددت الدراسة 7 طوابق لارتفاع البناء لمواقف السيارات بالقسائم التجارية الاستثمارية مع ضرورة توفير جميع مواقف السيارات المطلوبة داخل حدود القسيمة او بالسرداب، كما تم تحديد موقف سيارة واحد لكل 30م2 للعيادات الطبية والمختبرات والمعاهد والمطاعم، اضافة الى توفير موقف واحد لكل 50م2 لحضانات الاطفال والمعاهد الصحية والمكاتب الاستشارية ومكاتب المحاماة.



وذكرت الدراسة السماح بإقامة مواقف سيارات ذكية ضمن حدود العقاد شريطة موافقة الإطفاء



وفيما يلي شروط انشاء مواقف السيارات:



تعريف مواقف السيارات: هي الأماكن التي يتم تحديدها لوقوف السيارات (مكشوفة او مغطاة) داخل حدود القسائم التي يقام عليها المبنى وفق الشروط والمواصفات الواردة بهذا الجدول.



البند الأول: الشروط الفنية العامة لمواقف السيارات المطلوب توفيرها داخل حدود القسائم في الأبنية المختلفة



1 ـ يجب توفير جميع مواقف السيارات المطلوبة داخل حدود القسيمة سواء بالساحات داخل حدود القسيمة أو بالسراديب او بالادوار المسموح بإقامة مواقف السيارات فيها.



2 ـ يجب الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية الخاصة لمواقف السيارات المطلوب توفيرها داخل حدود القسائم في الأبنية المختلفة.



3 ـ لا تحسب الطوابق المخصصة لمواقف السيارات من ضمن النسبة الإجمالية للبناء ولكن تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد ارتفاع البناء وعدد الطوابق.



4 ـ يقرب عدد مواقف السيارات المطلوب توفيرها الى اقرب عدد صحيح.



5 ـ لا يسمح بعمل موقفين لسيارتين متتاليتين.



6 ـ لا تقل الابعاد المحددة للموقف الواحد عن 2.50م × 5.5م.



7 ـ يمكن عمل منحدر واحد للدخول والخروج على ألا يقل عرض المدخل او المخرج عن 3.5م لكل منهما.



8 ـ في حال ما اذا كان المدخل والمخرج معا من فتحة واحدة، فيجب ألا يقل عرض الفتحة عن 7.50م ويوضع فاصل لحركة المرور لا يقل عن 50 سم.



9 ـ يجب ان تكون مداخل ومخارج القسيمة جهة الشوارع الفرعية فقط ويجوز ان تكون جهة الشوارع الرئيسية التخديمية او مواقف السيارات السطحية العامة فقط في حال عدم توافر شارع فرعي لخدمة القسيمة.



10 ـ يجب الالتزام بمواقع المداخل والمخارج حسب متطلبات الادارة المختصة بالبلدية وطبقا للشروط التنظيمية المعتمدة.



11 ـ يجوز توفير مكتب لخدمة الموقف على ان يكون بموقع قريب من حركة الدخول والخروج بمساحة 10م2 بحد اقصى وبارتفاع لا يزيد عن 3م.



12 ـ يجوز توفير غرفة او غرف تحكم بمساحة 10م بحد اقصى وبارتفاع لا يزيد عن 3م.



13 ـ يجوز عمل كشك التحصيل والرسوم بمساحة 10م2 بحد اقصى وبارتفاع لا يزيد عن 3م.



14 ـ يجب ان يتم وضع العلامات الإرشادية التي تحدد الاتجاهات والمنعطفات والمنحدرات على المخططات المقدمة للترخيص، على ان يتم وضع وتشغيل العلامات المرورية التي تحدد السرعة بالمواقف ومخارج الطوارئ والارتفاعات ودورات المياه والمصاعد ويتم تشغيل العلامات المضيئة الارشادية آليا او عن طريق غرفة التحكم ويتم تشغيل ارشادات الطوارئ آليا وذلك عند استلام المبنى.



15 ـ يقتصر حساب المساحة المطلوبة لعدد مواقف السيارات على صافي المساحة المحسوبة من ضمن نسبة البناء.



16 ـ يجب توضيح اماكن مواقف السيارات على المخططات المقدمة للترخيص في الاماكن المسموح بإقامة مواقف السيارات فيها مع مراعاة مداخل ومخارج المبنى وتأمين مدخل ومخرج للسيارات بالسور الخارجي للقسيمة.



17 ـ يسمح بتغطية مواقف السيارات بمظلات من المواد الخفيفة وان تكون مفتوحة الجوانب وبارتفاع لا يزيد عن 3م.



18 ـ يجوز للإدارة المختصة بالبلدية طلب اجراء دراسات التأثير المروري للمشاريع التي تقام طبقا لمواصفات خاصة والمشاريع الكبرى والمتخصصة والمراكز التجارية والمجمعات تقدم من قبل الهيئات او المؤسسات او الشركات او الملاك لهذه المشاريع.



19 ـ لا يجوز القيام بإجراء اي تعديلات في عدد وأبعاد ومواصفات وتصميم مواقف السيارات التي تم اعتمادها في رخص البناء إلا بعد الحصول على موافقة الادارة المختصة بالبلدية.



20 ـ يجب الالتزام بتبليط الرصيف عند المداخل والمخارج.



21 ـ التقيد بتطبيق الكود الكويتي للتقييم العام المعتمد من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.



22 ـ التقيد بشروط ومتطلبات قوة الاطفاء العام.



البند الثاني: الشروط الفنية الخاصة وعدد مواقف السيارات المطلوب توافرها داخل حدود القسائم في الأبنية المختلفة:



1 ـ أبنية السكن الاستثماري والمجمعات السكنية الاستثمارية:



أ ـ توفير موقف سيارة واحد لكل وحدة بمساحة 45م2.



ب ـ في حال زيادة مساحة الوحدة على 45م2 يكون عدد مواقف السيارات من ناتج قسمة المساحة الإجمالية لتلك الوحدة على 45م2.



2 ـ الاستعمالات التجارية المسموح بها في قسائم السكن الاستثماري كمبنى كامل منفصل.



٭ عيادات طبية او مختبرات طبية او مراكز طبية او مستوصف: توفير موقف سيارة واحد لكل 30م2 من صافي المساحة الاجمالية المحسوبة للبناء.



٭ معاهد أهلية: توفير موقف سيارة واحد لكل 30م2 من صافي المساحة الإجمالية المحسوبة للبناء.



٭ دور الحضانة للأطفال:



أ ـ توفير موقف سيارة واحد لكل 50م2 من المساحة الاجمالية المحسوبة للبناء.



ب ـ ان تكون أبواب دخول وخروج السيارات جهة الشوارع الفرعية المحيطة فقط.



ج ـ عمل منطقة تحميل وتنزيل خاصة بالسيارات داخل حدود القسيمة.



٭ مطاعم: توفير موقف سيارة واحد لكل 30م2 من صافي المساحة الاجمالية المحسوبة للبناء.



٭ معهد صحي رجال أو نساء/ ملاعب رياضية: توفير موقف سيارة واحد لكل 50م2 من صافي المساحة الاجمالية المحسوبة للبناء.



٭ شقق فندقية: توفير موقف سيارة واحد لكل شقة فندقية.



٭ مكاتب ودور الاستشارات الهندسية: توفير موقف سيارة واحد لكل 50م2 من صافي المساحة الاجمالية المحسوبة للبناء.



٭ مكتب المحاماة والاستشارات القانونية: توفير موقف سيارة واحد لكل 50م2 من صافي المساحة الإجمالية المحسوبة للبناء.



3 ـ قسائم الأبنية والمجمعات والبلوكات التجارية وأبنية المناطق التجارية الأخرى: توفير موقف سيارة واحد لكل 50م2 من صافي مساحة الوحدات التجارية.



4 ـ أبنية المنطقة التجارية جنوب منطقتي خيطان والفروانية: توفير موقف سيارة واحد لكل 200م2 من صافي المساحة الإجمالية المحسوبة للبناء.



5 ـ دور السينما والمسارح: توفير موقف سيارة واحد لكل 10م2 من صافي المساحة الاجمالية المحسوبة للبناء.



6 ـ أبنية القطاع 16 بمنطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية:



أ ـ توفير موقف سيارة واحد لكل 100م2 من صافي المساحة الاجمالية المستغلة كمكاتب.



ب ـ توفير موقف سيارة واحد لكل 50م2 من صافي المساحة الاجمالية المستغلة كمحلات او معارض.



ج ـ تطبق في شأن الفنادق الشروط والمواصفات الخاصة لمواقف الفنادق في الشريط الساحلي.



7 ـ أبنية الشريط الساحلي: يجب توفير موقف سيارة واحدة لكل 30م2 من صافي المساحة الاجمالية المستغلة للأنشطة المسموح بها في المنطقة والفنادق.



8 ـ أبنية المنتجعات الاستثمارية الساحلية والبرية (على أراضي ملك الدولة):



أ ـ توفير موقفي سيارة لكل وحدة فندقية.



ب ـ توفير موقف سيارة واحد لكل 30م2 من صافي مجموع المساحات التجارية.



9 ـ أبنية المستشفيات الخاصة:



أ ـ يجوز استغلال السردابين الأول والثاني لمواقف السيارات وما زاد على السردابين الاول والثاني يجب استعماله كمواقف للسيارات.



ب ـ يجب تخصيص طابق او اكثر من المبنى لمواقف السيارات على ألا تحسب من ضمن النسبة.



ج ـ تحسب مواقف السيارات على أساس موقف واحد لكل 50م2 للقسائم التي مساحتها 3000م2 وأكبر من اجمالي المساحة المحسوبة للبناء، ويجب توفير موقف سيارة واحد لكل 25م2 للقسائم التي مساحتها اقل من 3000م2.



د ـ يجب احضار موافقة ادارة التنظيم العمراني (قسم الطرق) بالنسبة للموقع ومواقف السيارات التي تستعمل لخدمة المستشفى داخل القسيمة.



هـ ـ في حال وجود سكن للأطباء وهيئة التمريض ضمن المستشفى، تحسب له مواقف سيارات طبقا لما جاء بالشروط الخاصة بمواقف السيارات لأبنية السكن الاستثماري.



10 ـ أبنية المدارس الخاصة:



أ ـ يجوز استغلال السرداب الأول لمواقف السيارات وما زاد عن السرداب الأول يجب استعماله مواقف للسيارات.



ب ـ يجب توفير مواقف للسيارات والباصات داخل حدود الموقع، على ان يتم توفير موقف واحد لكل 150م2 من صافي المساحة الاجمالية المحسوبة للبناء.



11 ـ أبنية الفنادق التي تقام على القسائم الاستثمارية والتجارية في جميع المناطق:



أ ـ يجوز استغلال السرداب الاول لمواقف السيارات وما زاد عن السرداب الاول يجب استعماله مواقف للسيارات.



ب ـ توفير موقف سيارة واحد لكل 5 غرف.



ج ـ توفير موقف سيارة واحد لكل جناحين.



د ـ توفير موقف سيارة واحد لكل 50م2 من صافي المساحات الاجمالية المستغلة كخدمات عامة للفندق (مطاعم + كافتيريات + صالات متعددة الاغراض.. إلخ).



12 ـ قسائم نظام أبنية المجمعات السكنية الاستثمارية المختلطة (السكني + التجاري) داخل مدينة الكويت/ وقسائم نظام ابنية المجمعات السكنية الاستثمارية المختطة (السكني + التجاري) خارج مدينة الكويت/ قسائم نظام ابنية السكن الاستثماري المختلط (السكني + التجاري) داخل مدينة الكويت/ نظام القسائم التجارية التي تم تغيير جزء منها الى استعمال سكني.



تطبق بنود الاشتراطات والمواصفات الخاصة لمواقف السيارات للأبنية التجارية للجزء الخاص بالتجاري وابنية السكن الاستثماري للجزء الخاص بالسكني وفقا لما هو وارد بهذا الجدول.



13 ـ قسائم المشاريع السكنية الاستثمارية المتكاملة والمتميزة المقامة بمناطق السكن الاستثماري:



أ ـ القسائم الاستثمارية المخصصة للسكن:



1 ـ يجب توفير موقف سيارة واحد لكل وحدة سكنية بمساحة 100م2 واقل.



2 ـ في حال زيادة مساحة الوحدة السكنية عن 100م2 واقل من 200م2، يجب ان يكون عدد مواقف السيارات هو ناتج قسمة المساحة الاجمالية للوحدات السكنية على 100 ويقرب ناتج القسمة الى اقرب عدد صحيح.



3 ـ يجب توفير موقفين سيارة لكل وحدة سكنية بمساحة 200م2 واكثر.



يجب وضع مواقف السيارات بالسرداب كما يسمح بالطابق المعلق او جزء منه او بالطوابق المتكررة او في الساحات الخالية داخل حدود القسيمة مع مراعاة مداخل ومخارج المبنى وتأمين مدخل ومخرج للسيارات واحضار موافقة الادارة المختصة بالبلدية على المواقف كما يجب توضيح اماكن مواقف السيارات على المخططات المقدمة للترخيص.



5 ـ في حال تخصيص طابق او اكثر من المبنى لمواقف السيارات، لا يحسب ضمن النسبة الاجمالية للبناء، ولكن يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد عدد الطوابق.



6 ـ لا يزيد صافي ارتفاع الطابق المخصص للمواقف عن 3م.



7 ـ في حال عمل اكثر من سرداب لمواقف السيارات لا يزيد صافي الارتفاع عن 3م لكل طابق.



8 ـ يجب عمل منحدر واحد للدخول والخروج شريطة عمل نظام الكتروني لتنظيم سير الدخول والخروج.



9 ـ يجوز عمل مصاعد خاصة لمواقف السيارات بدلا من المنحدر شريطة تقديم دراسات خاصة بذلك واعتمادها من الجهات المختصة.



10 ـ يسمح ان تكون مواقف السيارات بارزة خارج حدود القسيمة بالطابق الارضي فقط وبحد اقصى 3م.



11 ـ يجب مراعاة المسافات بين مواقف السيارات والاعمدة.



12 ـ في حال وجود ممر مشاة بعرض اكبر من 15م، يسمح ان تكون مواقف السيارات في وضع عمودي على حدود القسيمة بالطابق الارضي ويسمح ان تكون المواقف بارزة خارج حدود القسيمة وبحد اقصى 3م.



ب ـ المحلات التجارية: يجب توفير موقف سيارة واحد لكل 50م2 للمحلات التجارية من المساحة الصافية المستغلة كمحلات على قسائم المشروع على ان يقرب ناتج القسمة الى اقرب عدد صحيح وتكون من ضمن مواقف السيارات المتعددة الادوار العامة شريطة احضار موافقة التنظيم (قسم الطرق).



ج ـ القسائم الاستثمارية المخصصة لإقامة أنشطة تجارية مختلطة عليها: يجب توفير موقف سيارة واحد لكل 60م2 من المساحة الصافية المستغلة لتلك الانشطة على ان يقرب ناتج القسمة الى اقرب عدد صحيح وذلك داخل حدود القسيمة ولا يسمح بعمل موقفين لسيارتين متتاليتين وشريطة احضار موافقة التنظيم (قسم الطرق).

14 ـ مواقف سيارات سطحية أو متعددة الأدوار على القسائم التجارية والاستثمارية:

1 ـ يسمح باستغلال القسيمة (التجارية/ الاستثمارية) بالكامل كمواقف سطحية للسيارات وفق التالي:

أ ـ يحظر عمل أسوار ويسمح بعمل حواجز حول حدود القسيمة بارتفاع لا يزيد عن 80 سم جهة الشوارع.

ب ـ يسمح بتغطية مواقف السيارات بمظلات من المواد الخفيفة وأن تكون مفتوحة الجوانب وبارتفاع لا يزيد عن 3م.

2 ـ يسمح باستغلال القسيمة (التجارية/ الاستثمارية) بالكامل كمواقف سيارات متعددة الادوار وفق التالي:

أ ـ تكون مواقف السيارات متعددة الطوابق كمبنى منفصل.

ب ـ يسمح بعمل غرفة مع مرافقها بمساحة لا تزيد عن 15م2 بالطابق الارضي فقط بارتفاع لا يزيد عن 4م لغرفة حارس وحمام.

3 ـ يجب الحصول على موافقة الادارة المختصة بالبلدية على موقع مواقف السيارات والالتزام بالمخططات المعتمدة منها.

4 ـ يجب الالتزام بتبليط الرصيف عند المداخل والمخارج.

5 ـ يجب الحصول على موافقة قوة الاطفاء العام والالتزام بشروطها.

6 ـ الارتدادات:

أ ـ الحد الاقصى لارتفاع البناء هو 7 طوابق + سطح كما يسمح بعمل اكثر من سرداب وما زاد عن الطابق السابع تصبح مواقف سيارات اوتوماتيكية.

ب ـ لا يزيد صافي ارتفاع الطابق عن 3م من مستوى ارضية الطابق الى مستوى الكمرات الخرسانية ان وجدت ولا يقل صافي الارتفاع الداخلي من اسفل الكمرة عن الارضية عن 2.6م لوضع علامات ارشادية.

ج ـ الالتزام بحدود الارتفاع المسموح به للمنطقة.

15 ـ مواقف السيارات الذكية: يسمح بعمل مواقف سيارات ذكية ضمن حدود العقار وفق الشروط الآتية:

أ ـ يسمح ببناء عدة سراديب واراض وعدة طوابق متكررة مع الالتزام بالارتفاعات المسموحة بالمنطقة على ان يتم استغلال الطابق بالكامل كمواقف سيارات.

ب ـ يجوز الالتصاق بأي من الجهات وذلك لمواقف السيارات فقط دون المباني الاخرى (مباني الخدمات) شريطة احضار موافقة الجيران بالجهة الملتصقة للجار.

ج ـ يتم تحديد ارتفاع الدور بناء على النظام المستخدم في مواقف السيارات.

د ـ موافقة قوة الاطفاء العام.

هـ ـ موافقة الادارة المختصة بالبلدية.