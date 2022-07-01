كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية النقاب عن تركيب 167 اعلان موبي لحملتها الإعلامية التي سوف تطلقها تحت شعار «شارك بنظافتها» لتوعية الجمهور بالمحافظة على النظافة، مشيرة إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار الارتقاء بالنظافة ورفع مستواها والحث على أهمية الحفاظ على نظافة الأماكن العامة والساحات والميادين والمناطق السكنية ونظافة الشواطئ والمتنزهات البحرية والمسطحات الخضراء والتصدي لجميع المظاهر السلبية من خلال التعامل مع جميع الشكاوى في المناطق السكنية والاستثمارية والشواطئ والمتنزهات البحرية على مدار الساعة.