بداح العنزي



حددت البلدية رسوم مالية 200 دينار عن كل ترخيص يصدر لبرج اتصالات.



وأشارت الدراسة المقترحة من البلدية التي تنشرها «الأنباء» المتعلقة بالاشتراطات والمواصفات الخاصة لإقامة محطات اتصالات راديوية عامة بجميع مناطق الكويت المختلفة بأنه لا يجوز اقامة الابراج في قسائم السكن الخاص والاستثماري والمدارس والشاليهات والمنتجعات السياحية.



اولا: تعاريف



محطة اتصالات راديوية عامة: جهاز ارسال او استقبال او اكثر او تكوين مشترك منها بما في ذلك الاجهزة المساعدة الموجودة في موقع محدد من اجل تقديم خدمات الاتصالات الراديوية او الراديوية الفلكية او الاذاعية، والاجهزة المساعدة ويستثنى منها محطات الاتصالات الراديوية العامة صغيرة الحجم المستثناة بموجب شروط وضوابط الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.



أبراج الاتصالات: أبراج تتكون من دعامات حديدية شبكية مترابطة او احادية تركب عليها اجهزة بث واستقبال الترددات اللاسلكية (هوائيات) ومتصلة بمحطات تقوية صغيرة مجاورة لها لتشغيل اجهزة بث واستقبال الترددات اللاسلكية للهواتف النقالة وتركب على الأبنية او على سيارات غير ثابتة او ضمن مواقع مخصصة من البلدية تستوعب اكثر من مقدم خدمة.



الهوائي: اي جهاز بث او استلام خارجي مثبت على برج او مبنى او هيكل يستخدم في الاتصالات التي تبث او تلتقط موجات كهرومغناطيسية او اشارات رقمية او تناظرية او ترددات راديو (ماعدا اشارات الرادار) او اشارات اتصالات لاسلكية او اي اشارات اتصالات اخرى.



المرخص له: الشخص الذي يرخص له من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم خدمة او اكثر من خدمات الاتصالات للجمهور او يرخص له بإدارة او انشاء او تشغيل شبكة اتصالات او خدمة الانترنت لتوفير خدمات الاتصالات للجمهور، يشمل مقدمي المعلومات او المحتوى الذي يقدم بواسطة شبكة الاتصالات.



المشغل: شركة تمتلك وتقوم بتشغيل واحدة او اكثر من شبكات الهاتف النقال.



ترخيص البناء: هو اذن كتابي يصدر من الجهة المختصة بالبلدية وفقا للشروط والضوابط الواردة في هذا الجدول ولائحة تنظيم اعمال البناء بناء على طلب مقدم من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.



الموافقة التنظيمية: هي اجازة مبدئية مكتوبة تصدر من الجهة المختصة بالبلدية للمرخص له بناء على طلب من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، تفيد الموافقة على الموقع المطلوب انشاء محطة او ابراج الاتصالات او هوائي عليه وتوافقه من الناحية الفنية مع ما هو وارد في هذا الجدول وتكون لازمة وسابقة على صدور الترخيص من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.



ثانيا: لا تسري أحكام هذا الجدول على التالي:



1 - محطات وشبكات وأجهزة الاتصالات المخصصة للاستخدام العسكري، والأمن الوطني، والطوارئ والأغراض الطبية وأغراض الطيران المدني، وخدمات البث الإذاعي والتلفزيوني.



2 - محطات الاتصالات الراديوية العامة صغيرة الحجم التي يتم اقامتها داخل المباني المستثناة بموجب شروط وضوابط الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.



ثالثا: المواقع



1 - يجوز اقامة محطات وأبراج الاتصالات بكافة انواعها على المواقع التالية:



أ - أراضي القسائم والمباني التجارية الخاصة.



ب - أراضي قسائم ومباني الوزارات والهيئات الحكومية.



ج - أراضي قسائم ومباني المستشفيات والمراكز الصحية العامة وما في حكمها وفقا لاشتراطات وزارة الصحة.



د - أراضي القسائم والمباني المخصصة للاستعمال الصناعي والحرفي الخدمي التجاري.



هـ - اراضي القسائم والمباني المخصصة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.



و - أراضي القسائم والمباني الترفيهية والأسواق.



ز - أراضي ومباني الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام وما في حكمها.



2 - يجوز إقامة الهوائيات بكافة أنواعها على المواقع التالية:



أ - أسطح المباني التجارية الخاصة.



ب - أسطح مباني الوزارات والهيئات الحكومية.



ج - أسطح المستشفيات والمراكز الصحية العامة وما في حكمها وفقا لاشتراطات وزارة الصحة.



د - أسطح المباني القائمة على الأراضي والمنشآت الصناعية المخصصة للهيئة العامة للصناعة.



هـ - أسطح المباني القائمة على القسائم المخصصة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.



و - أسطح المباني الترفيهية والأسواق.



ز - أسطح مباني الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام وما في حكمها.



3 - لا يجوز إقامة محطات وأبراج الاتصالات او الهوائيات على ما يلي:



أ - قسائم السكن الخاص والنموذجي.



ب - قسائم السكن الاستثماري.



ج - أبنية المدارس ورياض الأطفال الخاصة والحكومية بكافة أنواعها وما في حكمها.



د - الحضانات وما في حكمها.



هـ - أبنية الشاليهات والمنتجعات السياحية.



رابعا: الضوابط والإجراءات



1 - يكون طلب ترخيص البناء لإنشاء محطة اتصالات راديوية عامة او ابراج اتصالات او الهوائيات عن طريق كتاب مقدم من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات مرفقا به المستندات التالية:



أ - طلب مكتوب من المرخص له من قبل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات او المشغل.



ب - المستندات والرسوم والمخططات المعمارية والتصميمية والإنشائية وفقا للمواصفات المعتمدة من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، ويجب ان تكون المخططات المرفقة معدة من قبل مكتب هندسي او دار استشارية معتمدة من البلدية وشاملة احداثيات الموقع.



ج - موافقات الجهات الحكومية ذات الصلة.



د - موافقة الجهات المعنية التابع لها الموقع او المبنى.



2 - الحصول الموافقة التنظيمية من الجهة المختصة بالبلدية على جميع المواقع المطلوب انشاء محطة اتصالات راديوية عامة او ابراج اتصالات او هوائيات فيها.



3 - الحصول على موافقة المجلس البلدي بتخصيص الموقع لإقامة محطة اتصالات راديوية عامة او ابراج اتصالات اذا كان الموقع على اراض فضاء املاك الدولة وإبرام عقد مع إدارة املاك الدولة بوزارة المالية، ولمدير عام البلدية او من يفوضه من نوابه الحق في تعديل ونقل وزحزحة اي موقع من المواقع على املاك الدولة اذا تعارض هذا الموقع مع اي مشروع عام او لمقتضيات المصلحة العامة دون ان يكون للمرخص له الرجوع على البلدية بأي تعويض.



4 - إذا كان الموقع المراد ترخيص محطة او ابراج اتصالات او هوائي عليه قسائم ومباني املاك الدولة يجب الحصول على موافقة الجهة المخصص لها الموقع وإبرام عقد من إدارة املاك الدولة بوزارة المالية.



5 - إذا كان الموقع المراد ترخيص محطة او ابراج اتصالات او هوائي عليه قسائم ومباني املاك خاصة يجب الحصول على موافقة مالك المبنى او القسيمة وإبرام عقد فيما بين المرخص له والمالك وتقديم صورة منه للبلدية مع الطلب.



6 - لمدير عام البلدية او من يفوضه من نوابه تخصيص مواقع مؤقتة لوقوف السيارات غير الثابتة التي تقام عليها محطات وأبراج الاتصالات والتي تتوافر فيها الشروط والضوابط المعتمدة من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.