بداح العنزي



أوصت لجنة مزاولة المهن الهندسية خلال اجتماعها امس برئاسة م.فرح الرومي بالعمل بالنظام الحالي والمتعلق بتقديم المخططات الخاصة بطلبات الإضافة او التعديل في السكن الخاص أيا كانت مساحتها عن طريق مكتب هندسي او دور استشارية معتمدة من البلدية وتحديد اسعار واضافات البناء في السكن الخاص ضمن معادلة منصفة.



جاء ذلك خلال بحث اقتراح د.حسن كمال بشأن ترخيص البلدية لإضافات البناء لأقل من 80م2.



وذكرت انه تم رفض اقتراح د.حسن كمال بشأن إصدار معاملة ايصال التيار الكهربائي للقسائم السكنية من البلدية.



من جانب آخر، أوصت لجنة محافظة الجهراء خلال اجتماعها امس برئاسة عبدالله العنزي بالموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مسارات لخطوط هوائية جهد 33 ك.ف. بعرض 50م شمال منطقة المطلاع على طريق اللياح والطريق الإقليمي المستقبلي وحتى موقع مستودع المحروقات التابع لشركة البترول الوطنية.



وقال العنزي انه تم إبقاء طلب البلدية بشأن توسعة موقع سوق بيع الخيام المخصص بصفة مؤقتة بمنطقة الجهراء على جدول الأعمال لحين دعوة مسؤولي تنمية المشاريع.



وذكر انه تمت الموافقة على طلب صاحب العلاقة ربط قسيمتين بالقطعة 90 بمنطقة الجهراء بمستوى السرداب، إضافة الى إبقاء طلب إعادة تنظيم منطقة الصليبية الزراعية وتسلمها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على جدول أعمالها لدعوة المسؤولين بالمخطط الهيكلي وهيئة الزراعة.