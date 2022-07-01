أكد نائب رئيس بعثة الحج الكويتية محمد ناصر المطيري أهمية الإعلام في تغطية جميع أعمال وأنشطة البعثة وإيصال كل ما يتم تنفيذه عبر الرسائل الإعلامية المتعددة إلى الجمهور.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع رئيس فريق وزارة الإعلام في البعثة سالم الوطيان والوفد المرافق له.



وأشاد المطيري بالخطة الإعلامية التي شرحها رئيس الفريق والتي تشمل التلفزيون والإذاعة وذلك عبر بث العديد من البرامج المختلفة علاوة على حسابات وزارة الإعلام في وسائل التواصل الاجتماعي.



وقال إن وزارة الإعلام ركن أساسي في بعثة الحج الكويتية فعبر الإذاعة والتلفزيون إضافة إلى حساباتها المتعددة في وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن نصل إلى شريحة واسعة من الجمهور الذي يود الاطلاع على الأعمال التي تقوم بها البعثة والمهام التي تؤديها وكذلك التسهيلات الكثيرة التي تقدمها لحجاج الكويت.



وأوضح أن جميع وزارات الدولة تعمل كفريق واحد في بعثة الحج الكويتية بعدما انصهرت في بوتقة واحدة وباتت جسدا واحدا تسعى إلى مواصلة تحقيق النجاح والاستمرار في الريادة التي بلغتها طوال السنوات الماضية.



وذكـــر ان الجـمـهــور سينتظر الكثير من وزارة الإعلام بشأن ما ستقدمه في موسم الحج هذا العام عن بعثة الحج والحملات الكويتية عبر برامجها المتعددة سواء في الإذاعة أو التلفزيون، لاسيما عبر البرامج المباشرة والشريط الإخباري، فضلا عن نشرات الأخبار.



وأردف قائلا: إن جميع الوزارات والهيئات المشاركة في بعثة الحج دائما ترشح النخبة المميزة من موظفيها للمشاركة في البعثة وذلك لإدراكها عظم المسؤولية وجسامتها وضرورة الخروج بمظهر مشرف وتمثيلها خير تمثيل ولذلك فأنتم اليوم تمثلون وزارتكم التي أوكلت لكم هذه المهمة حيث ان الشعب الكويتي عموما وأهالي الحجاج خصوصا سوف يتابعون قنوات وزارة الإعلام المختلفة وحساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي خلال موسم الحج وذلك لمعرفة آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بموسم الحج من أجل الاطمئنان على أبنائهم وإخوانهم وأحبائهم.



حضر اللقاء من وزارة الأوقاف رئيس فريق الخدمات الإدارية في البعثة محمد شباب السعيدي ورئيس اللجنة الإعلامية عبدالحميد المطيري ومدير مكتب رئيس البعثة عيد الشمري.



ومن فريق وزارة الإعلام إضافة إلى رئيس الفريق، كل من: عبدالرحمن الظفيري (مذيع) ومصطفى الكندري (معد) ومسفر الحيان (معد) وبشار الديكان (مخرج).



استقبال وفد «الداخلية»



من جهة أخرى، استقبل نائب رئيس البعثة محمد المطيري في مكتبه بمقر البعثة في مكة المكرمة وفد وزارة الداخلية المشارك في البعثة وبحث معه آخر استعدادات الفريق قبل وصول حملات الحج الكويتية إلى الأراضي المقدسة.



وأكد المطيري أن فريق وزارة الداخلية حريص على أداء مهامه على أكمل وجه من خلال وضع خطة عمل مدروسة ومتكاملة منذ بداية الموسم وحتى عودة جميع الحجاج إلى أرض الوطن.



وزاد: إن فريق وزارة الداخلية الذي يصاحب البعثة منذ سنوات طويلة يساهم في تذليل الصعوبات التي تواجه الحجاج ويوفر لهم كل ما يحتاجون إليه، وهم قادرون على أداء المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه.



وأوضح ان فرق بعثة الحج الكويتية جميعها تعمل كفريق واحد، وكل فريق يكمل الآخر من خلال تعاونها وتكاتفها مع بعضها البعض من أجل مصلحة وسلامة حجاج الكويت، ولهذا فإن فريق وزارة الداخلية أحد أضلع بعثة الحج الذي لا غنى عنه أبدا، داعيا جميع الحجاج وأصحاب الحملات إلى الالتزام بالتعليمات والقوانين الصادرة من المسؤولين في وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية وذلك للمشاركة في إنجاح موسم حج هذا العام.



زار مقر «الصحة»



من جهة أخرى، قام محمد المطيري بجولة ميدانية في مقر فريق وزارة الصحة بالبعثة، وكان في استقباله نائب رئيس فريق وزارة الصحة مغير الشمري وأعضاء الوفد.



واطلع المطيري والوفد المرافق له على تجهيزات وزارة الصحة بعد أن قامت بتوفير الأدوية والأجهزة اللازمة علاوة على اطلاقها للإرشادات الصحية والشروط المطلوبة لموسم الحج بما يتوافق مع الاشتراطات الصحية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.



وأشار إلى أن وزارة الصحة اعتادت على تقديم كل ما لديها من أجل خدمة حجاج الكويت وذلك عبر العيادات الطبية المجهزة بالكامل في مقر البعثة وفي المشاعر المقدسة، علاوة على ادخالها برنامج الرعاية الصحية الأولية الإلكتروني الذي أعلن عنه نائب رئيس فريق الصحة الذي أكد أنه يمكن من خلال هذا البرنامج رؤية سجل الحاج الصحي والأمراض التي يعاني منها، وكل ذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات للحجاج، وتوفير الأدوية التي يحتاجون إليها.



وشكر المطيري فريق وزارة الصحة على الشرح الوافي الذي قدموه خلال الجولة والمعلومات الكثيرة التي تم ذكرها والجهود العديدة التي قاموا بها طوال الفترة الماضية كي يكونوا على أتم الاستعداد لاستقبال حجاج الكويت.