احتفلت الحضانة الملكية البريطانية لذوي الاحتياجات الخاصة بتخرج الدفعة الرابعة من براعمها في مقرها بالصديق، بحضور صادق المطوع ضيف الشرف والأب لمؤسس الحضانة د.حنان المطوع ومدير عام الحضانة سلطان الشمالي وأولياء الأمور والمعلمات، وتم تصميم مكان الحفل خصيصا ليتناسب مع الأطفال ليشعروا بالراحة والطمأنينة، كما ساعد طاقم العاملين والمعلمات في الحضانة الخريجين على ارتداء ثوب التخرج.



واستهل الحفل بالنشيد الوطني، تلاه كلمة للمديرة أليسا اسحاق التي سلطت الضوء على أبرز الأحداث والذكريات الجميلة التي قضاها الخريجون في المدرسة.



ثم ألقى صادق المطوع كلمة قال فيها: «لقد بذل أبناؤنا جهودا طيبة خلال العام الدراسي فاستحقوا هذا التكريم، رغم الظروف الصعبة، مشيرا إلى أن أطفالنا يحتاجون الكثير من العناية والاهتمام لاستكمال دراساتهم العليا لخدمة أوطانهم.



من جانبه شكر مدير عام الحضانة سلطان الشمالي، أولياء الأمور على ثقتهم وشكر الجميع على نتائج عملهم الجماعي المميز ليجعل هذا الحفل رائعا للخريجين الصغار، واشار إلى أن السنوات الثلاث التي قضاها الخريجون هي بمنزلة الإنجاز الأول لهم في رحلتهم التعليمية، قائلا: لقد أحب بدر وزملاؤه التعلم وستساعدهم هذه المهارة كثيرا في تعليمهم اللاحق.