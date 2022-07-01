ندى أبونصر



انطلاقا من حرصها الدائم على دورها المجتمعي، وتجسيدا لمفاهيم المسؤولية الاجتماعية، وإيمانها ببناء جيل واع ومثقف في العديد من المجالات علميا واجتماعيا وثقافيا، قادر على استغلال طاقاته في جميع المجالات، استضافت جريدة «الأنباء» عددا من طلاب مدرسة النجاة بحولي، حيث اطلعوا على آلية العمل في جميع أقسام الجريدة وإداراتها.



وقام الطلاب، الذين ينتمون إلى الصفوف من الثالث إلى الخامس الابتدائي، بجولة تعريفية في أقسام الجريدة بداية من الإدارة العامة، وبعدها صالة التحرير التي تضم أقسام المحليات والبرلمان والاقتصاد والخارجيات والفنون والرياضة والقسم الأمني، إضافة لقسم التدقيق اللغوي، والأرشيف ثم أخذوا جولة في قسم الكمبيوتر لكي يتعرفوا على آلية التعامل مع الخبر منذ وصوله عبر الوكالات أو من الزملاء الصحافيين، مرورا برسم الصفحات بأسرع ما يمكن تبعا لورودها وللتطورات التي تشهدها الأحداث.



كما تعرفوا على آلية قسم الموقع الإلكتروني في متابعة الأخبار والأحداث ودوره في متابعة وسائل التواصل الاجتماعي ونشر الحدث فور وقوعه، ثم تعرفوا على قسم العلاقات العامة ودوره المهم في صلة الوصل بين الجريدة والعديد من الجهات للتنسيق وتغطية الكثير من الأحداث.



ثم انتقل الطلبة إلى قسم المونتاج ليشاهدوا آلية تجهيز «البليتات» ومراحلها بعد استقبال الصفحات المعتمدة من قسم الكمبيوتر، ومن بعدها انتقلوا لقسم التوزيع واستمعوا لشرح واف من مدير إدارة التوزيع الزميل هاني فتوح عن كيفية العمل بهذا القسم وطريقة إيصال الجريدة إلى منافذ البيع وإلى المشتركين بواسطة الموزعين الذين يغطون جميع مناطق الكويت، لينتقلوا بعد ذلك إلى إدارة التسويق والمبيعات حيث استمعوا إلى شرح عن طبيعة عمل الإدارة ومن بعدها قاموا بالتعرف على قسم التسويق والإعلان.



وكانت الجولة الأخيرة في المطبعة للتعرف على آلية العمل فيها والمراحل التي تتم من خلال طباعة الجريدة الورقية لتخرج في حلتها الأخيرة كما تصل للقارئ.



وفي ختام الجولة تم توزيع الهدايا على الطلاب والتقطوا الصور التذكارية بأجواء من المحبة والألفة.