شاركت الكويت ممثلة في الإدارة العامة للطيران المدني في مؤتمر منظمة الطيران المدني (الايكاو) الذي يقام في العاصمة التركية إسطنبول خلال الفترة من 28 إلى 30 الجاري، بوفد رسمي برئاسة نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران المدني م.دعيج العتيبي وعضوية كل من مدير إدارة سلامة الطيران م.حسان آل رشيد ومدير إدارة المكتب الفني م.مرزوق الشريفي.



وعلى هامش المؤتمر، بحث نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران المدني م.دعيج العتيبي مع الأمين العام للمنظمة الدولية للطيران المدني خوان كارلوس تعزيز التعاون المشترك بين الكويت والمنظمة الدولية خصوصا في ظل العلاقات الطيبة التي تربط الكويت مع المنظمة الدولية للطيران المدني، كما تمت مناقشة العديد من المواضيع ذات الصلة بسلامة الطيران وأمن الطيران المدني والنقل الجوي وتطور قطاع الطيران في الكويت.



وعلى هامش اللقاء، عبر كارلوس عن سعادته لما تقوم به الكويت من مشاريع تطويرية ومستقبلية لتحديث البنية التحتية لقطاع النقل الجوي في مطار الكويت الدولي وخصوصا جهود الدولة في إنشاء وإنجاز مبنى الركاب الجديد (رقم 2) الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 25 مليون مسافر سنويا، واستحداث المدرج الثالث وبرج مراقبة جوية جديد، مبديا ارتياحه لما تقدمه الدولة من دعم كبير في مجال الطيران المدني والبنية التحتية.



وأشاد بجهود القائمين على الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي برئاسة رئيس الطيران المدني الشيخ عبدالله العلي، متمنيا التقدم والنجاح للطيران المدني الكويتي.