عاطف رمضان



أعلن رئيس مجلس ادارة جمعية الرحالة الكويتية محمد البريكي عن الانطلاق الرسمي لها كأول جمعية نفع عام مشهرة متخصصة في خدمة وتوحيد جهود محبي الترحال والسفر وتنشيط السياحة بالكويت، مشيرا الى انه سيتم قريبا الكشف عن آلية الانضمام وأنواع العضويات ومزاياها. وقال البريكي ان الجمعية تسعى لأن تكون المرجع والمظلة الرسمية للرحالة ومحبي السفر بالكويت وتقديم كل الخدمات والدعم للرحالة بهدف تيسير سفرهم وترحالهم، هذا بالإضافة لدعم ومساندة الأنشطة التي تختص بالسياحة والثقافة داخل الكويت، مشيرا الى ان السعي لنشر ثقافة السفر والترحال وتثقيف السائح الكويتي بقوانين وأنظمة الدول التي يتردد عليها وترسيخ قيم احترام عادات وتقاليد الشعوب وتكوين الصداقات معها، موضحا انه أحد أهم أهداف الجمعية، لافتا الى عمل دورات وورش وندوات وملتقيات لكل ما يخص السفر والسياحة.



وأكد أهمية وجود مثل هذا الكيان الذي يجمع الرحالة ومحبي السفر، وتحويله لعمل مؤسسي منظم، متمنيا ان يكون تأسيس الجمعية مرحلة اولى لتعزيز السياحة في الكويت.