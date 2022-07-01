عاطف رمضان



اجتمع وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين مع قيادات الوزارة للوقوف على المشاريع الاستراتيجية التي تحظى بدعم من القيادة السياسية والحكومة. وقال روح الدين إن «الاعلام» تحتوي على كثير من القطاعات الفنية، مشيرا الى أن المجال الإعلامي يحتاج الى تطوير مباشر وسريع، مؤكدا أن الوزارة على وشك الانتهاء من كثير من المشاريع الاستراتيجية ومنها مشروع الألياف الضوئية الذي يربطها مع مواقع الإرسال الاذاعي وقطاع التلفزيون وغيره من المحطات الخارجية التابعة للوزارة وأيضا تجديد مبنى الاستقبال بالوزارة. وأضاف: وقفنا مع القياديين في الوزارة على ضرورة الانتهاء من هذه الأمور وغيرها من المشاريع الاخرى التي تهم الموظفين وترتقي بوضع المؤسسات الإعلامية الى الأفضل.