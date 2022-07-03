مبارك الخالدي



يعقد اتحاد كرة القدم في الساعة الـ 12.30 ظهر اليوم مؤتمرا صحافيا على مسرح قاعة الاجتماعات باللجنة الأولمبية الكويتية، وذلك للإعلان عن نظام ومواعيد انطلاق مسابقات وبطولات الموسمين الرياضيين المقبلين 2022-2023 و2023 - 2024.



وكان مجلس إدارة الاتحاد قد أعلن في نهاية الأسبوع الماضي عن قرارات إدارية لتسكين المناصب التنفيذية لاستكمال الهيكل الإداري للاتحاد، حيث تم تعيين المحاضر الدولي بدر عبدالجليل أمينا مساعدا للشؤون الفنية والمنتخبات، كما تمت تسمية اللاعب السابق سعود المجمد مديرا للمنتخبات الوطنية، وتعيين د.صالح المجروب أمينا مساعدا لشؤون المسابقات والخدمات المساندة.



كما شهدت نهاية الأسبوع تسريبات حول نظام بطولة الدوري لم ترتق الى القبول لدى الجمهور الرياضي، حيث تردد مقترح ان يكون الدوري من قسمين وبعد ذلك يتم تقسيم الفرق الى قسمين من الاول الى السادس وتلعب فيما بينها دوريا من قسمين ومعها النقاط التي حصلت عليها في الدور التمهيدي، على ان تلعب الفرق في المراكز من السابع حتى العاشر دوريا خاصا للهبوط.



وذهبت العديد من التسريبات الى ان الدوري ربما سيكون من 4 أقسام بهدف زيادة عدد المباريات التي يلعبها اللاعب، حيث لقي المقترح استهجانا واسعا من النقاد.



وأشارت التسريبات الى ان الاتحاد وافق على بطولات شكل الدوري الكويتي للمراحل السنية على النحو الآتي: إقامة دوري تحت 13 سنة لمواليد 2009-2010، ودوري تحت 14 سنة لمواليد 2008 والمميز من 2009، ودوري تحت 16 سنة لمواليد 2006-2007، ودوري 18 سنة لمواليد، 2004-2005، ودوري الرديف لمواليد 2001-2002-2003.