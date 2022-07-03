عبدالعزيز جاسم



أعلن نادي القادسية تعاقده مع المدافع البوركيني باتريك مالو ليصبح ثالث صفقات الفريق هذا الموسم، كما أعلن الأصفر عن التعاقد الرسمي مع المهاجم العاجي سيدريك هنري قادما من الفحيحيل، لينضم لمواطنه المهاجم مامادو سورو.



وجاء التعاقد مع باتريك مالو لقدرته على اللعب كقلب دفاع وكذلك كظهير أيسر، فضلا عن خبرته الكبيرة في الملاعب بعد أن مثل أندية شبيبة القبائل الجزائري وسموحة ووادي دجلة المصريين وأسيك أبيدجان العاجي وحسينية أغادير المغربي وجميعها أندية لها حضور كبير، لذلك من المنتظر أن يكون اللاعب إضافة كبيرة ان كان في مستواه الذي ظهر عليه مع الأندية التي شارك معها لاسيما انه مثل منتخب بلاده في 19 مباراة دولية.

إلى ذلك، يتبقى للفريق الأصفر بقيادة المدرب الوطني ناصر الشطي صفقتين والأغلب انهما سيكونان في خط الوسط نظرا للرحيل المحتمل لأحمد الظفيري أحد صناع اللعب المؤثرين في الفريق، بالإضافة إلى ضرورة وجود لاعب وسط ارتكاز قوي يعوض رحيل رضا هاني وسلطان العنزي في الموسم الماضي.



ويعتبر القادسية من أكثر الأندية نشاطا في التعاقدات الصيفية، حيث ضم سلمان البوص ومشاري العازمي ونايف زويد ويقترب من الإعلان الرسمي عن ضم لاعب اليرموك أحمد شبيب وكذلك لاعب خيطان طلال الأنصاري.