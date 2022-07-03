اختتم الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي مهرجان كرة الصالات للبنات بعد عمل استمر لمدة 5 شهور من بداية فبراير الى نهاية يونيو وحقق نتائج إيجابية من خلال إقبال واهتمام طالبات المرحلة الابتدائية والمتوسطة بممارسة كرة قدم الصالات، وأقيم المهرجان بمشاركة 426 طالبة للمرحلة المتوسطة، و150 طالبة للمرحلة الابتدائية، وجاء ذلك خلال الاتفاقية بين الاتحاد المدرسي والاتحاد الكويتي لكرة القدم.



من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي فيصل المقصيد ان النجاح الحقيقي للمهرجانات والفعاليات التي ينظمها الاتحاد هو دعم أولياء الأمور وتحفيز ابنائهم الطلاب والطالبات.



واضاف انه بناء على استراتيجية الاتحاد 2021-2026 سنتوسع بالأنشطة بداية العام الدراسي الجديد من خلال إدخال ألعاب جديدة وإقامة المباريات بصورة اكبر لجميع الفئات العمرية بداية من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، وسيتم إطلاق مشروع كأس التفوق العام للمناطق التعليمية بالإضافة الى التعليم الخاص والتعليم الديني من اجل تنشيط وتحفيز الإدارات المدرسية والمناطق التعليمية للاهتمام بالرياضة المدرسية ودعم الطلبة الموهوبين في كافة المراحل.



من جانبه، أبدى نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع د.مشعل الهدبة سعادته بالنتائج الإيجابية للمهرجان، وقال إن الاتحاد المدرسي يمثل أيقونة العمل المرحلي للوصول الى نتائج أوسع وأشمل لدعم الرياضة المحلية والوصول بها الى العالمية.