قال أمين السر العام بالنادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ محمد الصرعاوي إن الجمعية العمومية للنادي اعتمدت التقريرين والمالي والإداري بالإضافة إلى موافقتها على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي.



وعلى صعيد آخر، عقد مجلس إدارة النادي اجتماعه بحضور رئيس مجلس الإدارة طلال السرحان واعتمد خلاله لائحة الاستئناف المقدمة من لجنة الاستئناف في النادي.

وأوضح الصرعاوي أن المجلس وافق على إقامة معسكر خارجي لسباحة الزعانف في مدينة بوكيت بتايلند ينطلق في 23 أغسطس المقبل ويستمر حتى موعد انطلاق بطولة العالم بذات المدينة يوم 2 سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن المجلس وافق على المشاركة في بطولة كأس العالم في الغوص الرياضي التي تنطلق في بوكيت أيضا في 5 سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن البطولتين ستشهدان مشاركة الحكمين وليد الشويعي ومحمد بارون.



وبين أن الاجتماع شهد الموافقة على إقامة بطولة الكويت المفتوحة للتصوير الفوتوغرافي والفيديو تحت الماء لمرحلة 16 وما فوق تحت إشراف الاتحاد الدولي للغوص على أن تقام في جزيرة قاروه بالفترة من 8 حتى 11 سبتمبر المقبل.