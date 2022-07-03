هادي العنزي



حظي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الكويت باستقبال كبير وبحفاوة رسمية وجماهيرية مساء أمس الأول بعد عودته متوجا بلقب كأس بطولة الأندية الآسيوية الـ 24 لكرة اليد، التي اختتمت منافساتها الخميس الماضي في مدينة حيدرأباد الهندية، بعد أن أعاد كرة اليد الكويتية إلى صدارة المشهد الآسيوي بعد 15 عاما من الغياب، وحقق القادسية المركز الثالث في البطولة.



واستقبل أبطال آسيا الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الكويتية علي المري، ونائب المدير العام لشؤون الرياضة التنافسية في الهيئة العامة للرياضة د.صقر الملا، ورئيس مجلس إدارة اتحاد كرة الطائرة عبدالهادي الشبيب، ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم أحمد عقلة، ورئيس مجلس إدارة نادي الكويت خالد الغانم، ورئيس مجلس إدارة نادي النصر خالد الشريدة، ونائب رئيس مجلس إدارة نادي الكويت بدر العصيمي، والأعضاء بلسم الأيوب، ومحمد النصف، وعدد من القيادات الرياضية.



من جانبه، أبدى د.صقر الملا فخره واعتزازه بالإنجاز الآسيوي الكبيرة، وقال ان المركز الأول على القارة الآسيوية جاء تأكيدا قاطعا على أن الرياضة الكويتية بخير، وتتعافى ونحن نعتز بالجهود المخلصة، التي تؤكد أن المؤسسات الرياضية المتعاضدة تعمل بجد واجتهاد، وتسير وفق خطة مدروسة، والقادم أفضل، و«كفو عليكم وأفتخر بكل شخص فيكم»، وسوف نواصل العمل والتطوير لجميع الألعاب.

ونحن سعداء بدعم القيادة السياسية لأبنائها الرياضيين، و«الهيئة» مستمرة في دعم جميع الألعاب، لتحقيق مزيد من الإنجازات، وسنواصل التطوير وفق الخطة المعلنة مسبقا.



ثمرة التعاون والتكاتف



وشدد رئيس نادي الكويت خالد الغانم على أن النجاح الذي تحقق لم يأت من فراغ، بل جاء ثمرة تعاون ودعم الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، وخاصة نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بدر الذياب، واتحاد كرة اليد، والأندية، والهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية.

وأضاف:«نشكر الجميع، وبهذا التعاون المثمر رفع علم الكويت مرتين في التتويج، وهذه بالنسبة لنا بداية الطريق، فالوصول إلى القمة سهل، ولكن المحافظة عليها هي التحدي الأكبر، وعلينا التحضير جيدا للمشاركة في بطولة «سوبر غلوب» العالمية، لنكون خير ممثل للرياضة الكويتية والآسيوية، ونشكر الجهازين الفني والإداري واللاعبين على الجهود المخلصة التي أفضت إلى فوز آسيوي كبير.



«الأولمبية» تدعم الجميع



من جهته، أكد علي المري أن الإنجاز الآسيوي فرحة غامرة لأهل الكويت جميعا، وقال: نبارك للجميع، واليوم شهدنا تواصل الانجازات الرياضية، فبعد صدارة مستحقة لدورة الألعاب الخليجية الثالثة، أكد أبطال كرة اليد التفوق على القارة الآسيوية، بحصول ناديي الكويت والقادسية على المركزين الأول والثالث، وهذا نتاج عمل متكامل بين الأندية والاتحاد و«الأولمبية» و«الهيئة»، ومبشر بعودة اليد الكويتية إلى منصات التتويج القارية، واللجنة الأولمبية برئاسة الشيخ فهد الناصر تدعم جميع الأندية، وحريصة على مزيد من التطور والتقدم في جميع الألعاب.



الكويت غنية بالمواهب



من جهته، أكد بدر العصيمي أن العمل للفوز باللقب الآسيوي بدأ منذ البطولة الماضية التي حقق فيها «العميد» المركز الثاني، مضيفا ان تركيز جميع اللاعبين منذ بداية البطولة كان على المركز الأول فقط، وبالعزيمة والإصرار تحقق الهدف، ولعل الروح العالية وراء هذا الفوز الكبير، كما أن الانجاز يدل على أن الكويت غنية بالمواهب، ولديها فرق كبيرة قادرة على مقارعة أفضل الأندية، بالرغم من عدم وجود تفرغ كلي.