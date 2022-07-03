عبدالعزيز جاسم



اعتمد نادي النصر تشكيل أجهزته الإدارية والفنية للفريق الأول لكرة القدم وجميع المراحل السنية، حيث سيترأس رئيس النادي خالد الشريدة جهاز الكرة على أن يكون فهد هايف الديحاني نائبا للجهاز بشكل عام.

وسيكون طلال نايف مديرا للفريق الأول ومحمد العنزي إداريا، ومحمد المشعان مدربا ومساعد مناور وانطونيو توبانغو مساعدين، وصالح مهدي مدربا لحراس المرمى وميغاس نافارو مدربا للياقة البدنية.

كما عين مجلس الإدارة محمد الفضلي مديرا لقطاع الناشئين، على أن يكون المدرب الوطني ظاهر العدواني المدير الفني لفريقي الشباب والناشئين، والمدرب الوطني ابراهيم عبيد المدير الفني لفريقي الأشبال والصغار، والمدرب الوطني صالح العدواني المدير الفني لفرق البراعم.

كما تم تعيين ضاري الغريب مساعدا لمدرب فريق الشباب، وغازي سالم مساعدا لمدرب فريق الناشئين، ومحمد سهيل مدربا لحراس مرمى فريقي الشباب والناشئين، وغانم السهيل ومساعد المسافر مساعدين لمدرب فريق الناشئين، وخالد الفضلي وعبدالله شعيب مساعدين لمدرب فريق الصغار، وطارق سالم مدربا لحراس مرمى فريقي الأشبال والصغار.