بشرى شعبان



أكد الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون مسلم السبيعي أن مبنى الأحداث الجديد الذي يتم تجهيزه حاليا من خلال وزارة الأشغال متكامل ويفي بالغرض الذي أنشئ من أجله. وقال السبيعي في تصريح صحافي أن المبنى يحتاج الى بعض التجهيزات الخاصة ومتى كان جاهزا ستتسلمه «الشؤون» لتقديم الخدمة بشكل أفضل للفئة المستهدفة.



وبخصوص مبنى المسنين في منطقة إشبيلية، بين أنه يقع ضمن الخطة التنموية للدولة ويتابع عملية الإنشاء مدير إدارة الخدمات العامة في الوزارة ونسبة الإنجاز فيه جيدة، وتم مؤخرا الانتهاء من تصميمه، لافتا إلى أن مبنى المسنين في حولي الذي تم تسلمه من قبل الوزارة مؤخرا جاهز للعمل. وذكر أن الحضانة العائلية في قطاع الرعاية تمكنت مؤخرا من لمّ شمل العديد من الأبناء معروفي الأمهات بالتعاون مع سفارات بلدانهم وإعادتهم إلى أحضان أمهاتهم بعد أن نفذوا أحكاما قانونية او كانوا في سجن الإبعاد وقامت الوزارة باحتضان الأبناء، وتم بالفعل الانتهاء من لمّ شمل 7 من الأبناء ويجري حاليا استكمال أوراق وبيانات مجموعة أخرى، مثنيا على جهود الإدارة المختصة بالتعاون مع السفارات لإتمام العملية وإعادة الأبناء إلى بيئتهم الطبيعية.



وكشف أن القطاع يعمل حاليا على تطوير مهارات العاملين للتصدي لآفة المخدرات والتعامل مع مثل هذه الحالات، وهناك اجتهاد متكامل وتنسيق من الجهات الحكومية ذات العلاقة، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل مع انطلاق العام الدراسي المقبل على استهداف الطلبة وتثقيفهم بمخاطر هذه الآفة إضافة إلى حملات أخرى تخص أولياء الأمور، لافتا الى التوجه لتشكيل اللجنة العليا لمكافحة المخدرات، مؤكدا أن الوزارة تعمل من خلال اللجنة إضافة إلى جهود أخرى بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة سواء العلاجية أو القانونية لمكافحة المخدرات.