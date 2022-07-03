رشيد الفعم



في ظل الترتيبات التي تقوم بها القيادة السياسية لترجمة توجهاتها الأخيرة المعلنة، كشفت مصادر حكومية لـ «الأنباء» عن بدء المشاورات التقليدية لتسمية رئيس مجلس الوزراء المقبل، مبينة أنه وفق تكليف صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، فإن سمو ولي العهد هو من سيقوم بهذه المشاورات تمهيدا لإعلان الحكومة التي سترفع مشروع مرسوم حل مجلس الأمة الحالي.

وأضافت المصادر أنه بعد تسمية رئيس الوزراء سيقوم الرئيس بالمشاورات لاختيار أعضاء الحكومة على أن تكون جاهزة قبل شهر أغسطس المقبل حتى يتم إقرار الميزانية العامة للدولة وميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة في جلسة يعقدها مجلس الأمة.

وذكرت المصادر ذاتها أن من ملامح الحكومة الجديدة التدوير بين الوزراء وكذلك تكليف كل وزير بأكثر من وزارة على أن تتم إعادة تشكيل الحكومة بعد ظهور النتائج مع تطعيمها بوجوه «تكنوقراط».