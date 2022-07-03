تحت رعاية البنك الأهلي المتحد أطلقت لوياك برنامج «التطوع سعادتي» وهو من البرامج التي تعمل عليها لوياك منذ تأسيسها وإلى اللحظة، ويسجل متطوعين من الفئة العمرية 15 سنة وما فوق بهدف الحصول على فرصة جيدة لمساعدة الآخرين من خلال التطوع في مراكز الخدمة المجتمعية مثل الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين، وفريق عبير 2 للإعانة الذهنية والجمعية الكويتية لمتلازمة داون ومركز 21 ومركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين، حيث يقدم المتطوعون أنشطة مختلفة ومتنوعة للفئات ذوي الاحتياجات الخاصة.



وقالت مديرة قسم الخدمة المجتمعية يسرى العيسى: «إن دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع هو ما تتطلع له لوياك، بالإضافة إلى ثقافة وأهمية التطوع وتعزيز مفهوم مساعدة الآخرين. وتابعت: شارك في البرنامج أكثر من 170 متطوعا يشتركون بهدف واحد في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وفي مشاركتهم أنشطتهم اليومية.



كما شكرت العيسى البنك الأهلي المتحد على رعايته لهذا البرنامج وعلى إيمانه برؤية وأهداف لوياك في تعزيز ثقافة التطوع لدى الشباب وخلق جيل من القادة عالي الفعالية، مؤكدة بالوقت نفسه أن هذه الشراكة ممتدة منذ وقت طويل.



وقالت رئيسة المسؤولية الاجتماعية والتواصل الاجتماعي في البنك الأهلي المتحد فاتن التميمي: نحن سعداء بالتعاون المشترك بين البنك ومؤسسة لوياك، ونأمل أن يثمر هذا التعاون العديد من الأنشطة المتنوعة والمبادرات في المستقبل القريب لتحقيق المزيد من أهداف البنك المتمثلة في دعم المجتمع الكويتي من خلال شراكات مفيدة بين المؤسسات المالية وجيل الشباب الواعد.



وأضافت التميمي: برنامج التطوع سعادتي من أفضل البرامج التي حرص البنك الأهلي المتحد على رعايتها منذ سنوات عديدة في باعتباره عاملا معززا لانتماء الفرد لمجتمعه فضلا عن دور العمل التطوعي في غرس روح البذل والعطاء وممارسة عمل الخير.