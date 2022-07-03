تواصلت حركة التنقلات بين رؤساء البعثات الديبلوماسية، حيث تم نقل بدر محمد العوضي سفيرا للكويت لدى المملكة المتحدة، ورائد عبدالله الرفاعي سفيرا للكويت في النرويج، وذياب فرحان الرشيدي سفيرا للكويت في جمهورية كوريا، وعلي احمد الظفيري سفيرا للكويت في هولندا، وفايز مجبل المطيري سفيرا للكويت في صربيا، وعبدالله محمد الموعد سفيرا للكويت في اذربيجان، وعزام عبدالمحسن العصفور قنصلا عاما للكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية في مدينة نيويورك، ونواف فهد السعيد قنصلا عاما لدولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية في مدينة لوس أنجيليس.