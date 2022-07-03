

نظّمت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في دولة الكويت، ورشة عمل تصوير احترافي أدارها عبدالرحمن البداح وبالتعاون مع متجر H&S. وأقيمت ورشة العمل تزامنا مع اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي، تحت مظلة برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات في stc.



وقدمت ورشة التصوير الفوتوغرافي، التي أدارها البداح رؤى ونصائح قيمة للحاضرين حول كيفية التقاط الصور الاحترافية. وهدفت العروض التوضيحية والشروحات لتمكين المصورين الهواة والطموحين الذين يحضرون ورشة العمل من تحسين مهاراتهم في التصوير الفوتوغرافي باستخدام الميزات والتكنولوجيا المتقدمة المتوافرة في الكاميرات الرقمية الحديثة. وفي نهاية الورشة، قدمت stc شهادات تقديرية للمشاركين اضافة الى هدايا خاصة ومتنوعة قدمها متجر H&S.



وأوضحت stc في أن ورشة التصوير التي نظمتها إدارة اتصال الشركات في stc جاءت كمنصة لدعم الأفراد الراغبين في معرفة المزيد عن فن التصوير الفوتوغرافي، حيث سبق للشركة أن عقدت عدة ورش عمل للتصوير الفوتوغرافي لاقت ردود فعل إيجابية من المشاركين مما شجعها على إقامة ورش مماثلة في إطار سعيها لتشجيع الأفراد على متابعة شغفهم الحقيقي.



وتعليقا على ورشة العمل، قالت، مدير عام إدارة اتصالات الشركات في stc دانة فيصل الجاسم: «إن الاقبال المتنامي الذي تشهده ورش عمل التصوير بكل اشكاله التي نقيمها في stc يعكس الطلب المتزايد على مثل هذه الدورات وحرص افراد المجتمع على تنمية مهاراتهم بهذا المجال، وخاصة بين جيل الشباب التواق لتعلم أحدث وأبرز الاتجاهات التكنولوجية الحديثة. وقد شاركنا هذا العام في يوم التصوير العالمي لتمكين أولئك الذين يرغبون من متابعة شغفهم بالتصوير لتعزيز مهاراتهم المهنية واستخدامها عمليا، حيث ان معظم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في السوق الكويتي تعتمد على منصات التواصل الاجتماعي والعالم الرقمي لتسويق خدماتها ومنتجاتها».



وأضافت الجاسم: «كجزء من القيم الأساسية لإطار المسؤولية الاجتماعية للشركات في stc، والذي يركز على عدة مجالات رئيسية وهي: الصحة، والتعليم، والبيئة وتمكين الشباب وريادة الأعمال فإننا نبحث باستمرار عن اكتشاف طرق مبتكرة لإشراك وتمكين أعضاء مجتمعنا لإحداث تأثير ايجابي، وكشركة رائدة في الكويت في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تسعى stc دوما لإشراك جميع شرائح المجتمع في مختلف المبادرات الهادفة وسنواصل التعاون مع مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص في أنشطة وفعاليات يتم توجيهها من خلال منصات تعليمية لإحداث تأثير إيجابي والنهوض بالمجتمع».



واختتمت الجاسم: «نيابة عن stc، أشكر عبدالرحمن البداح على ادارته وتقديمه لورشة العمل وتزويد الحاضرين بنصائح قيمة حول فن التصوير الفوتوغرافي، ومتجر H&S على دعمهم وجهودهم».