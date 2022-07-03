عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن وزارة الاشغال العامة تجري ممارسة لأعمال تطوير وصيانة عدد من الأنظمة التطبيقية للوزارة طبقا لشروط ومواصفات.



واضافت مصادر أن آخر موعد لتقديم العطاءات لادارة المشتريات والمخازن بالوزارة هو 8 اغسطس المقبل ويرفض اي عطاء بعد هذا الموعد. ولفتت المصادر الى ان مدة تنفيذ العقد عامين وان العطاء يبقى ساري المفعول لمدة 90 يوما وانه لا تقبل العروض البديلة والممارسة مفتوحة لجميع الشركات والمؤسسات الحاصلة على شهادة قيد وكالة صادرة من وزارة التجارة او موزع معتمد لصيانة محطة وقود الشويخ والمؤهلة لهذا العمل والمسجلة لدى الوزارة بسجل الموردين وفي جهاز المناقصات العامة للعام 2022.