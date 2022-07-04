بداح العنزي



يعقد المجلس البلدي جلسته العادية صباح اليوم برئاسة عبدالله المحري، حيث سيناقش توصية اللجنة القانونية بشأن حظر التدخين في الأماكن المغلقة وشبه المغلقة بناء على الضوابط والاشتراطات الخاصة في قانون البيئة.



ويتضمن جدول الأعمال اقتراح عدد من الأعضاء بتحديد إجازة المجلس اعتبارا من 17 الجاري حتى 4 سبتمبر.



ويتضمن جدول الأعمال التالي:



التصديق على قرارات المجلس البلدي المتخذة في اجتماعه رقم 1/2022د1 لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث عشر.



الشكوى المقدمة من عدد من أهالي منطقة غرب عبدالله المبارك بشأن تغيير اسم منطقة غرب عبدالله المبارك المقترح من قبل لجنة الخدمات العامة.



الكتاب المقدم من المدير العام للهيئة العامة للبيئة عبدالله أحمد الحمود الصباح بشأن قرار منع الشيشة في الأماكن المغلقة.



الاقتراح المقدم من عدد من الأعضاء السابقين بشأن التعاقد مع الشركات الشبابية لتغطية الجلسات إعلاميا.



مشروع كاظمة



طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص محطة ضخ لمياه الأمطار في منطقة شاليهات النويصيب وفقا للاتفاقية الاستثمارية رقم (أهـ/ط/228).



الاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان بشأن الاختناق المروري الواقع في مداخل ومخارج منطقة سلوى.