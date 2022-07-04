بداح العنزي



حددت البلدية الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الاستعمالات المختلفة والتي تشمل قسائم تخزين العارضية، صالات الأفراح، أفرع الغاز بجميع المناطق، افرع البنوك والمصارف، منطقة الشويخ (ع).



وتضمن اشتراطات قسائم التخزين:



يتكون المبنى من:



- سرداب بنسبة بناء لا تجاوز 100% من مساحة القسيمة.



- أرضي بنسبة بناء لا تجاوز 80% من مساحة القسيمة.



- ميزانين بنسبة بناء لا تجاوز 50% من مساحة القسيمة.



وذلك على النحو التالي:



1 - يسمح بتقسيم الدور الأرضي الى مخازن بحيث لا تقل مساحة المخزن عن 100م2 وتصدر لكل مخزن رخصة تجارية منفصلة.



2 - يسمح باستغلال الدور الأرضي والسرداب بالكامل لنشاط واحد فقط (تجهيزات غذائية او مصبغة مركزية) ويسمح بحرية التصميم من حيث التقطيعات الداخلية، وفي هذه الحالة تصدر رخصة تجارية واحدة فقط تشمل السرداب والأرضي.



ويجوز ضم الميزانين للسرداب والأرضي وتصدر للقسيمة رخصة تجارية واحدة فقط تشمل السرداب والأرضي والميزانين حسب الانشطة المسموح بها فقط.



3 - يسمح باستغلال الميزانين مكاتب شريطة الا تقل مساحة المكتب عن 100م2 وتصدر لكل مكتب رخصة تجارية منفصلة.



4 - يجوز اقامة سنادر للتخزين بالطابق الارضي بحيث لا تزيد مساحتها عن 50% من مساحة الوحدة المستغلة في الارضي ويتم تخديمها من داخل الوحدة فقط بدرج داخلي لا يتصل بأي دور آخر سوى الأرضي ولا يزيد ارتفاع السندرة عن 2.30م ولا يسمح ببروزها خارج الوحدة المستغلة بالارضي.



5 - يجب الحصول على موافقة قوة الإطفاء العام والالتزام بشروطها.



6 - فيما لم يرد به نص خاص تطبق البنود الخاصة بالمباني المقامة في المناطق (الخدمية الحرفية التجارية) الواردة بالجدول الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بمباني المناطق الصناعية ومباني المناطق (الخدمية الحرفية التجارية) ومباني المناطق (الحرفية) ومباني قسائم السكراب.